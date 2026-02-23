Robo y vandalismo en dos escuelas de Altos de San Lorenzo: entraron por las rejas y saquearon las direcciones

El mapa del delito en La Plata suma un nuevo y preocupante capítulo en la periferia. Durante la madrugada de este domingo, las instalaciones donde funcionan la Escuela Secundaria N°52 y la Escuela Primaria N°62, en el corazón de Altos de San Lorenzo, fueron blanco de un cuantioso robo que dejó a la institución con daños estructurales y faltantes de valor.

El hecho fue descubierto tras un alerta entre las autoridades educativas. La directora del nivel secundario fue notificada por su par de la primaria sobre movimientos extraños en el edificio de calle 131 entre 77 y 78. Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron el peor escenario: una de las rejas internas de acceso al sector secundario había sido violentada y levantada, permitiendo el ingreso de los malvivientes.

Sin cámaras ni testigos en la zona

A pesar de la magnitud del ataque, los delincuentes actuaron con total impunidad. Según confirmaron fuentes policiales, el edificio cuenta con un sistema de alarma que permanecía activo, pero este recién se disparó cuando el personal directivo ingresó a las oficinas para constatar los daños.

La oscuridad de la zona y la ausencia de cámaras de seguridad municipales o privadas en el perímetro inmediato facilitaron el escape de los responsables. Hasta el momento, los investigadores no han logrado identificar a ningún sospechoso, ya que tampoco se presentaron testigos presenciales del hecho.