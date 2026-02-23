Vacunación contra el dengue en La Plata: lanzan operativo gratuito en la República de los Niños

La Municipalidad de La Plata puso en marcha un nuevo dispositivo de salud en la República de los Niños, ubicada en la localidad de Gonnet. La iniciativa busca descentralizar el acceso a la inmunización contra el dengue en uno de los predios más concurridos de la región.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Salud local, forma parte del Plan Municipal de Prevención de Dengue. Según informaron fuentes comunales, la posta sanitaria principal se encuentra instalada en la emblemática "Estación Peter Pan".

Días y horarios de atención en Gonnet

La atención en la posta de la estación se realiza los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 8 a 13. Allí, los vecinos pueden acceder a la vacuna y recibir asesoramiento profesional sobre la enfermedad.

Por otro lado, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 29, que funciona de forma permanente dentro del predio, también sumó horarios específicos para esta campaña. En este centro, se aplican dosis los lunes de 13 a 18 y de martes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 18.