Robó un auto con dos jóvenes adentro en diagonal 73, chocó y escapó corriendo

Un violento episodio de inseguridad sacudió la tranquilidad del último sábado en La Plata. Un delincuente armado con un cuchillo robó un automóvil con dos jóvenes en su interior, protagonizó un fuerte choque a pocas cuadras y logró darse a la fuga antes de ser interceptado por la policía.

El hecho se desencadenó en la intersección de diagonal 73 y calle 3. El propietario de un Honda gris detuvo su marcha frente a una farmacia y descendió del vehículo, dejando a sus hijos de 20 y 16 años dentro del rodado. En ese momento, el asaltante abordó el coche y, mediante amenazas con un arma blanca, obligó a los jóvenes a descender para apoderarse de la unidad.

La fuga del malviviente fue breve pero accidentada. Tras avanzar varias cuadras a alta velocidad, el delincuente perdió el control del Honda y terminó impactando contra una camioneta Nissan Frontier blanca en el cruce de calles 2 y 67.

El utilitario era conducido por un hombre de 65 años, quien afortunadamente resultó ileso pese a la violencia del impacto. Según relataron voceros policiales, tras la colisión, el sospechoso bajó del auto robado, lanzó amenazas al otro conductor y escapó corriendo del lugar antes del arribo de los efectivos de la Comisaría Novena.