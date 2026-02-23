Cursos gratuitos para trabajar en escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada: cómo anotarse

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), anunció la apertura de inscripciones para cursos de formación técnica destinados a quienes buscan empleo en el sistema educativo. La oferta se centra en La Plata, Berisso y Ensenada, aunque también se extiende a distritos como Merlo, Brandsen y Lanús.

Se trata de capacitaciones clave para quienes desean desempeñarse como auxiliares de instituciones o cocineros de comedores escolares, roles con alta demanda en los establecimientos públicos bonaerenses. Al ser dictados por los Centros de Formación Laboral (CFL), los trayectos otorgan certificación oficial necesaria para el puntaje en los listados de ingreso.

Para acceder a estas becas de formación, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones mínimas y presentar la documentación obligatoria en las sedes correspondientes.

Lo que tenés que saber para inscribirte:

Edad : Ser mayor de 16 años .

Identidad: Presentar copia de frente y dorso del DNI (última versión).

Educación: Contar con copia de título primario o secundario (según el curso elegido).

El proceso se centraliza a través del portal oficial del IPFL, donde los interesados pueden filtrar las búsquedas por municipio y especialidad.

Ingresar al buscador: Acceder a la web del IPFL para visualizar la oferta gratuita disponible. Registro de usuario: Crear una cuenta con correo electrónico y contraseña (o iniciar sesión si ya se posee una). Selección del curso: El sistema ordena las opciones por fecha de inicio. Se recomienda verificar cuidadosamente las fechas de cursada en La Plata, Berisso o Ensenada. Confirmación presencial: Tras realizar la "Preinscripción" web, es obligatorio acercarse al CFL elegido para entregar la documentación física y finalizar el trámite.

Mientras que en la Región Capital la prioridad es la formación de auxiliares y limpieza institucional, en las subsedes de Merlo, Brandsen y Lanús se hace especial énfasis en la especialización para comedores escolares. Todos los cursos dependen directamente de la cartera de trabajo provincial y buscan mejorar la empleabilidad local.