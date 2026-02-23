Fin de ciclo en Núñez: Marcelo Gallardo evalúa su renuncia tras la debacle ante Vélez

La crisis futbolística de River Plate alcanzó su punto de ebullición este domingo por la noche. Tras la derrota 1-0 frente a Vélez en Liniers, Marcelo Gallardo entró en un estado de reflexión profunda que podría derivar en su salida inmediata del club.

Consciente de un presente que califica como perturbador, el DT decidió suspender el contacto con la prensa para analizar si encuentra motivos reales para seguir en el cargo.

El peor momento del segundo ciclo

La realidad estadística del equipo es devastadora y explica por qué el entrenador más ganador de la historia del club hoy pone su cargo a disposición.

La eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras fue el inicio de un derrumbe que los números actuales certifican:

Racha negativa : River acumula tres derrotas consecutivas.

Efectividad en caída : El equipo apenas consiguió 7 puntos de los últimos 18 en juego.

Balance de 20 partidos : En sus últimos 20 encuentros, Gallardo registra 13 derrotas , 2 empates y solo 5 triunfos.

Récord de caídas: En los últimos 15 juegos, el "Millonario" es el equipo que más perdió con 10 derrotas, superando incluso a Newell's y Atlético Tucumán (9).

Un saludo con aroma a despedida

Al finalizar el encuentro en Liniers, se vivió una situación inédita que encendió todas las alarmas en el River Camp. Gallardo saludó individualmente a cada uno de los jugadores, asistentes, utileros y personal del plantel.

En ese contacto, les informó que la cita de mañana lunes a las 18:00 horas será determinante para comunicarles su decisión final.

