Gripe aviar: confirman caso positivo en una laguna de General Madariaga

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó en las últimas horas la detección de un caso de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves silvestres en el partido de General Madariaga. El hallazgo activó de inmediato los protocolos de vigilancia en toda la región sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

Las muestras positivas fueron tomadas en la Reserva Laguna La Salada Grande, luego de que se reportara la muerte de ejemplares y síntomas compatibles con la enfermedad. Entre las especies afectadas se encuentran gaviotas capucho café, cisnes coscoroba y cisnes de cuello negro.

Pese a la preocupación que genera el hallazgo en territorio bonaerense, las autoridades aclararon que, al tratarse de fauna silvestre y no doméstica, el caso no modifica la condición sanitaria de Argentina.

En este sentido, el país mantiene su autodeclaración como libre de influenza aviar (lograda en septiembre de 2025). Esto garantiza que las operaciones comerciales y las exportaciones de productos avícolas no sufran restricciones ni bloqueos internacionales por este evento.

Recomendaciones para productores y vecinos

El Laboratorio Oficial de Martínez del SENASA fue el encargado de procesar las muestras que confirmaron el virus. Ante la cercanía de zonas productivas en la provincia, el organismo emitió una serie de medidas de bioseguridad:

Refuerzo en granjas: Productores avícolas deben extremar la higiene y evitar el ingreso de aves silvestres a los galpones. Aves de traspatio: Vecinos que tengan gallinas o patos en sus hogares deben mantenerlos en espacios cerrados y protegidos. Uso de indumentaria: Se recomienda utilizar ropa exclusiva para trabajar con animales y desinfectar instalaciones periódicamente. Notificación inmediata: Ante cualquier sospecha de síntomas nerviosos, respiratorios o mortandades inusuales, es obligatorio avisar al SENASA.

La influenza aviar es una enfermedad infecciosa causada por virus de la familia Orthomyxoviridae. Si bien afecta principalmente a las aves, ciertas cepas altamente patógenas tienen el potencial de infectar a humanos, aunque no se ha registrado transmisión sostenida entre personas.

El riesgo para la población radica en el contacto directo con aves infectadas (vivas o muertas) o con superficies contaminadas por sus secreciones. Según el Ministerio de Salud de la Nación, el contagio ocurre por vía respiratoria o por contacto de las manos contaminadas con la mucosa de la boca, nariz u ojos.