Primer título grande para el platense
Un lobo suelto en Brasil: el tripero Tomás Etcheverry campeón del ATP 500 de Río de Janeiro
08:48 |El tenista de La Plata superó una odisea física de más de seis horas de juego en un solo día para alzarse con su primer título ATP 500. Tras vencer en semifinales y final este domingo, escalará al puesto 33° del ranking mundial.
En una jornada que será recordada como una de las mayores hazañas del tenis argentino, Tomás Etcheverry se consagró campeón del ATP 500 de Río de Janeiro.
El platense, haciendo honor a su resistencia física, debió batallar durante seis horas en cancha y disputar dos partidos el mismo domingo para alcanzar su primer título profesional de esta categoría.
Por la mañana, la semifinal bajo el sol
La actividad para el argentino comenzó a las 11 de la mañana, reanudando la semifinal contra el checo Vit Kopriva, que había sido postergada por lluvia el sábado.
En un duelo extenuante de casi cuatro horas, bajo 30°C y una humedad sofocante del 80%, Etcheverry se impuso por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4). Al finalizar, el desgaste era tal que el jugador se desplomó sobre el polvo de ladrillo tras asegurar su lugar en la final.
Tomas Etcheverry, o cabeça de chave 8 do torneio, foi um verdadeiro GLADIADOR para levantar seu primeiro troféu de nível ATP ⚔️🏆
Parabéns, campeón! 💙🎾#RioOpenpic.twitter.com/QAoPS6ikOx
La final: Coraje y remontada ante Tabilo
Con solo dos horas de descanso, el "Retu" regresó a la cancha central para enfrentar al chileno Alejandro Tabilo. Pese a perder el primer set por 6-3 debido al cansancio acumulado, el platense apeló a su "amor propio" para forzar un tercer parcial tras ganar el segundo en un ajustado tie-break (7-3).
En el set definitivo, Etcheverry aprovechó las molestias físicas de su rival y cerró el pleito con un 6-4, sellando una remontada heroica tras poco más de tres horas de final.
Lo que tenés que saber del título
-
Ascenso en el Ranking: Escalará 18 puestos hasta ubicarse en la posición 33° del escalafón de la ATP.
-
Premio económico: Se adjudicó una recompensa de US$ 461.835.
-
Hito histórico: Es su primera conquista de nivel ATP 500.