Narcomenudeo en Plaza Moreno: dos jóvenes detenidos por vender droga en el Año Nuevo Chino

Lo que debía ser una jornada de celebración cultural en La Plata se vio empañada por un operativo policial en pleno corazón de Plaza Moreno.

En medio de los festejos por el Año Nuevo Chino 2026, efectivos de seguridad aprehendieron a dos jóvenes acusados de comercializar estupefacientes entre los asistentes al evento masivo.

Los detenidos fueron identificados como una joven de 19 años, de nacionalidad venezolana, y un joven de 18 años con domicilio radicado en el barrio platense de El Mondongo.

La captura se produjo tras advertir maniobras sospechosas compatibles con la venta de drogas al menudeo en un sector de la plaza.

Al momento de la requisa, las autoridades hallaron entre las pertenencias de los sospechosos diversos elementos que agravan su situación procesal:

Cocaína : Cinco envoltorios con un peso total de 6.37 gramos .

Marihuana : Tres envoltorios que arrojaron un pesaje de 2.59 gramos .

Efectivo : La suma de $10.025 en billetes de baja denominación, presuntamente producto de las ventas.

Tecnología: Dos teléfonos celulares que serán peritados para determinar posibles nexos y clientes.

Situación judicial

La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata en el caso y dispuso que las actuaciones, junto con los elementos secuestrados y los aprehendidos, sean remitidos a sede judicial a primera hora de esta mañana.

El hecho generó malestar entre los organizadores y las autoridades municipales, quienes destacaron el rápido accionar policial para evitar que el delito empañara la seguridad de las familias presentes.