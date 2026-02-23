Deportes | 23 Feb
Los equipos de la región dejaron sensaciones opuestas
Domingo de contrastes: alegría para Villa San Carlos y tropiezo de Cambaceres en el debut
09:22 |El "Cele" festejó ante su gente en Berisso con una goleada por la Primera B, mientras que el "Rojo" no pudo hacer pie en Alejandro Korn y cayó en el estreno de la Primera C.
La jornada futbolística para los equipos de la región dejó sensaciones opuestas. En Berisso, Villa San Carlos logró destrabar su presente con una victoria sólida, mientras que Defensores de Cambaceres sufrió las dificultades de un debut accidentado lejos de Ensenada.
Villa San Carlos: Primer grito de la temporada
Los dirigidos por Pablo Miranda consiguieron su primer triunfo en el Torneo de Primera B tras superar por 3-1 a Ituzaingó en el Genacio Sálice. El "Villero" mostró contundencia para sumar de a tres por la segunda fecha del certamen.
Los goleadores: Los tantos del equipo local fueron convertidos por Alejandro Lugones, Franco Ojeda y Kevin Pavia.
El descuento: Para la visita anotó el experimentado Alcides Miranda Moreira.
Próximo desafío: El "Cele" buscará estirar su buen momento el próximo viernes cuando visite a San Martín de Burzaco desde las 20:30 hs.
Cambaceres: Un debut con el pie izquierdo
Por su parte, Defensores de Cambaceres no tuvo el inicio esperado en la Primera C. El equipo comandado por el "Indio" Ortiz cayó 2-0 ante Estrella del Sur en Alejandro Korn, en un encuentro donde los condicionantes externos pesaron más que el juego.
Las claves de la derrota del "Rojo"
Factores externos: El equipo debió adaptarse a un campo de césped sintético y a una elevada temperatura que dificultó el despliegue físico.
Inferioridad numérica: La expulsión de Mauricio Romero dejó a Cambaceres con un hombre menos, complicando cualquier intento de remontada.
Fragilidad defensiva: Con una defensa resentida por lesiones e inhabilitaciones, el equipo no logró hacer pie en el mediocampo, zona donde el local dominó y generó las situaciones de mayor peligro.