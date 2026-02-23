Domingo de contrastes: alegría para Villa San Carlos y tropiezo de Cambaceres en el debut

La jornada futbolística para los equipos de la región dejó sensaciones opuestas. En Berisso, Villa San Carlos logró destrabar su presente con una victoria sólida, mientras que Defensores de Cambaceres sufrió las dificultades de un debut accidentado lejos de Ensenada.

Villa San Carlos: Primer grito de la temporada

Los dirigidos por Pablo Miranda consiguieron su primer triunfo en el Torneo de Primera B tras superar por 3-1 a Ituzaingó en el Genacio Sálice. El "Villero" mostró contundencia para sumar de a tres por la segunda fecha del certamen.

Los goleadores : Los tantos del equipo local fueron convertidos por Alejandro Lugones , Franco Ojeda y Kevin Pavia .

El descuento : Para la visita anotó el experimentado Alcides Miranda Moreira .

Próximo desafío: El "Cele" buscará estirar su buen momento el próximo viernes cuando visite a San Martín de Burzaco desde las 20:30 hs.

Cambaceres: Un debut con el pie izquierdo

Por su parte, Defensores de Cambaceres no tuvo el inicio esperado en la Primera C. El equipo comandado por el "Indio" Ortiz cayó 2-0 ante Estrella del Sur en Alejandro Korn, en un encuentro donde los condicionantes externos pesaron más que el juego.

Las claves de la derrota del "Rojo"