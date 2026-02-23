El Año Nuevo Chino en La Plata reunió a más de 700 mil asistentes en el festejo más grande del continente*

La Plata celebró el Año Nuevo Chino durante dos jornadas históricas en Plaza Moreno y alcanzó una participación récord de más de 700 mil asistentes. El encuentro, con entrada libre y gratuita, se consolidó como el evento chino más grande del continente.

Durante ambas jornadas hubo cerca de 12 horas de festejo cada día, con una cargada agenda que incluyó más de 50 presentaciones en el escenario principal y 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos. En este marco, grandes referentes de la cultura ancestral, artistas y propuestas culinarias ofrecieron una experiencia diversa y participativa.

El evento, organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae con el apoyo de la Municipalidad, generó empleo para más de 5 mil personas y 1.000 familias; recibió visitantes de 12 países, incluyendo China, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, España e Italia (entre otros); y alcanzará a 1.400 millones de televidentes de China y la región asiática, ya que será transmitido el próximo 3 de marzo en el Festival de Las Farolas, actividad que marca el cierre de las celebraciones del Año Nuevo Chino.

Asimismo, la iniciativa recibió a más de 700 mil asistentes durante ambas jornadas y se consolidó como el evento chino más grande del país y del continente.

Durante la propuesta, el público disfrutó el tradicional Clavado de Pupilas con leones y dragones chinos, desfiles de moda imperial, danzas típicas, actuaciones de distintos ritmos culturales y el clásico Encuentro de Artes Marciales, que reunió a escuelas de toda la región en exhibiciones de kung fu, tai chi y otras disciplinas.

También se realizaron talleres de caligrafía antigua y de corte de papel, la Ceremonia del Té y actividades vinculadas al uso de palillos chinos tradicionales, entre otras iniciativas que permitieron a vecinos y visitantes sumergirse en costumbres milenarias y vivir de manera participativa la riqueza cultural de la comunidad china.

“Este encuentro representa más que un festejo, celebramos el principal conglomerado entre Argentina y China del país”, expresó el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez.

Con esta edición, La Plata fortaleció su proyección internacional y se consolida como capital cultural de la integración argentino-china, y polo productivo y turístico. La celebración no solo honró una tradición milenaria, sino que también construyó comunidad, generó empleo y proyectó a la ciudad hacia el mundo.

Cabe destacar que el sábado estuvo presente el intendente Julio Alak y el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei. Además, la actividad contó con la participación de autoridades diplomáticas, empresariales y comunitarias.

“Un evento de esta magnitud no solo representa un gran avance en términos de integración cultural sino un importante impacto en la economía local”, expresó Alak, quien además destacó "la importante presencia del embajador Wang Wei en la ciudad".

Por su parte, Wang Wei destacó: "Gracias a nuestros esfuerzos mancomunados podemos concretar este evento para la República Argentina. Gracias al intendente por el apoyo y acompañamiento brindado a la colectividad china que reside en la ciudad, la cooperación entre los pueblos se ha convertido en un puente de amistad".

Los organizadores

El Año Nuevo Chino en La Plata es organizado por la Fundación Pro Humanae Vitae con el apoyo de la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina y el Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina.

También participan la Escuela Mei Hua, cámaras comerciales y miembros del Instituto de Formación y Promoción del Comercio, como la Asociación Amigos de Calle Doce, la Cámara Comercial del Centro Platense; el Centro de Comerciantes e Industriales de Avenida 44 y el Instituto Confucio de la UNLP.