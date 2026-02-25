Julián Álvarez: Atlético de Madrid le pone precio récord y frena al Barcelona

El futuro de Julián Álvarez se convirtió en uno de los focos centrales del mercado de pases europeo. El interés del FC Barcelona por el delantero chocó de frente con una postura inflexible del Atlético de Madrid, que fijó una tasación de 200 millones de euros para iniciar cualquier conversación formal.

La información fue revelada por Cadena SER en el programa El Larguero, donde se detalló que el monto funciona como una barrera disuasoria no solo para el conjunto catalán, sino también para clubes como Chelsea y Arsenal.

De concretarse una operación en esos valores, sería una de las transferencias más elevadas de la historia del fútbol, apenas por debajo del pase de Neymar al Paris Saint-Germain en 2017, por 222 millones de euros.

El mensaje del Atlético: no está en venta

Desde la dirigencia del Atlético de Madrid fueron claros: no existe intención de vender a Julián Álvarez en el próximo mercado de verano europeo. El club comunicó tanto al entorno del jugador como a los interesados que cualquier negociación debe pasar exclusivamente por la cúpula dirigencial, sin margen para acuerdos paralelos.

El delantero argentino tiene contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, un blindaje contractual que refuerza la posición del club rojiblanco y le permite manejar los tiempos con absoluta tranquilidad.

Por qué Barcelona lo quiere y por qué no puede pagarlo

El interés del Barcelona responde a una necesidad deportiva concreta: sumar un delantero móvil, asociativo y con presión alta, un perfil distinto al de Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza el 30 de junio.

Sin embargo, en el entorno blaugrana reconocen que el mercado ofrece pocas opciones de jerarquía inmediata y que las cifras que maneja el Atlético exceden largamente la capacidad financiera actual del club. La valoración interna del Barça ubica a Julián Álvarez en torno a los 100 millones de euros, muy lejos de los 200 millones exigidos.

A esto se suma el contexto institucional: el Barcelona atraviesa un proceso de transición, a la espera de nuevas elecciones presidenciales, lo que limita la posibilidad de encarar operaciones de alto impacto económico.

Solo una decisión del jugador podría cambiar el escenario

La única vía que podría destrabar la situación sería una manifestación explícita del propio Julián Álvarez solicitando su salida rumbo a Barcelona. Hasta el momento, eso no ocurrió. El futbolista mantiene una postura de respeto hacia el club que apostó por él y no realizó declaraciones públicas que indiquen un deseo de salida.

Según informó TyC Sports, el entrenador Diego Pablo Simeone prioriza su continuidad y lo considera una pieza central del proyecto deportivo para la próxima temporada.

Alternativas que evalúa el Atlético de Madrid

Mientras reafirma su intención de retener a su figura, el Atlético también analiza opciones a futuro. En los últimos días realizó un sondeo por Joaquín Panichelli, delantero formado en River Plate, con pasado en Deportivo Alavés y actualmente en Racing de Estrasburgo. El atacante es seguido por el seleccionador Lionel Scaloni.

Además, la dirigencia colchonera podría volver a la carga por José Flaco López, delantero de Palmeiras, luego de que el club brasileño rechazara negociaciones en enero de 2026.