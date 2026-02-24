Falleció Oscar "Puchero" Pedroza, el histórico líder de la UTA La Plata

Según informó desde su cuenta de X el periodista Ezequiel Jahir Oslé, en la mañana de este lunes 23 de febrero 2026 falleció el histórico dirigente de la UTA La Plata, Oscar "Puchero" Pedroza. Sus restos serán velados en la sede de la entidad gremial en 14 entre 46 y 47. Padecía una enfermedad renal desde hacía varios años.

El jueves 25 de abril 2019 fue elegido como Secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas de La Plata. El dirigente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Oscar Pedroza, asumió al frente de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de La Plata, Berisso y Ensenada, y aseguró en aquella oportunidad, fiel a sus convicciones, que "voy a dejar el alma en esto".