Proyecto de Autódromo Internacional en Berazategui: Un Impulso para la Ciudad

En una entrevista exclusiva realizada en el Kartódromo Internacional de Buenos Aires, el dirigente político Roberto Chorne, junto a su hijo Ayrton Chorne (Piloto) y el dueño de la categoría Rotax, Rodrigo Alanes, anunciaron un ambicioso proyecto para construir un autódromo internacional en la ciudad de Berazategui. El proyecto, que cuenta con el apoyo de Chorne, incluye la creación de un Kartódromo y un picódromo en el mismo predio, con el objetivo de generar turismo y puestos de trabajo genuinos para la ciudad.

"Queremos hacer de Berazategui un destino para el automovilismo y el turismo", declaró Chorne. "Este proyecto no solo beneficiará a la ciudad, sino que también creará oportunidades para los jóvenes y fomentará el desarrollo económico de la región".

Además, se reveló que se está organizando una carrera callejera en Quilmes, con el apoyo de Chorne, lo que demuestra el compromiso del dirigente político con el automovilismo.

El proyecto de autódromo , Kartódromo y Picodromo Internacional en Berazategui es visto como un gran punto de partida para la ciudad, y se espera que genere un impacto positivo en la economía local. ¿Será este el comienzo de una nueva era para el automovilismo en Argentina?