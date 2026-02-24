Florencia Jares: "Amanecer es un reflejo de mi proceso de crecimiento y transformación"

La cantante argentina Florencia Jares, no para de avanzar en su proyecto musical y profesional, presenta su nuevo EP, "Amanecer", un trabajo que refleja su búsqueda interior y su compromiso con la canción como forma de expresión profunda. Y que ella misma describe, el título de una de sus canciones y del EP, "con su nuevo despertar artistico, que estaba por asi decir "dormido". En exclusiva con nuestra revista, Florencia nos habla sobre su nuevo proyecto musical y su camino artístico. El mismo, desde el dia viernes 20 de Febrero, ya esta disponible en todas las plataformas digitales a ser Spotify, YouTube Music, y plataformas de Meta, Tiktok, y demás plataformas digitales. Algo que Florencia lo refiere como "un sueño, que hace unos años 2021, era impensado y hoy tan solo 5 años después, se materializa en la realidad"

¿Qué inspiró a "Amanecer"?

"Amanecer nace desde un momento muy genuino de mi vida. Estaba atravesando un proceso de crecimiento y transformación, y la música fue mi forma de expresar lo que estaba sintiendo. Quería crear algo que reflejara mi búsqueda interior y mi deseo de volver a empezar".

¿Cómo fue el proceso de creación del EP?

"Fue un proceso muy íntimo y personal. Grabé el EP en los "Estudios 33", del barrio porteño de Boedo con asistencia técnica, instrumental y masterización de Pablo Jesús Vega, como este comenta: "Yo colaboré técnicamente, pero el arte es de Florencia", quien está muy emocionado por ser participe de estas piezas musicales

¿Qué mensaje quieres transmitir con "Amanecer"?

"Quiero que la gente se sienta identificada con mis canciones. Que sepan que no están solos en sus procesos de crecimiento y transformación. La música es una forma de conexión profunda, y espero que 'Amanecer' sea un reflejo de eso". "Que siempre tenemos el potencial de cumplir nuestros sueños, si lo sentimos fuerte en nuestra alma"

¿Qué sigue para ti?

Amanecer es el inicio de nuevos y prometedores "Amaneceres". Lo que sigue para Florencia según explica: seguir formándome en la música. Finalizar la formación en couching vocal y con dichas herramientas, entre ellas el piano dar mejores clases, pero también seguir creando piezas musicales que transmitan, emocionen, y porque no transformen paradigmas, y abran caminos a sus oyentes y seguidores

"Amanecer" ya está disponible en todas las plataformas digitales. No te pierdas la oportunidad de escuchar este hermoso EP y descubrir la música de Florencia Jares 🌟

https://open.spotify.com/album/7kAPfmiYePzCymMFabxO9z?si=Hv3IOcHqTEGu5Ff4kshPgA