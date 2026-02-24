Justicia por Eugenia Carril: familiares y amigos marchan este martes a la comisaría Novena

El dolor por la pérdida de Eugenia Carril se transformará este martes en una acción colectiva. Familiares, amigos y vecinos de Villa Elvira convocaron a una movilización para reclamar justicia y celeridad en la causa por la muerte de la joven de 18 años, quien perdió la vida tras ser atropellada en un violento siniestro vial.

La marcha está programada para las 18:00 horas en La Plata. Aunque los organizadores aún no confirmaron el punto exacto de concentración en el barrio, informaron que el destino final de la protesta será la comisaría Novena, lugar donde actualmente permanece alojado el hombre acusado de protagonizar el accidente.

"Que ninguna otra familia pase por lo mismo"

La convocatoria no solo busca la condena del responsable, sino también sensibilizar sobre la seguridad vial y la creciente violencia en las calles de la ciudad.

El entorno de la víctima enfatizó la necesidad de visibilizar el caso para evitar la impunidad y el olvido judicial.

“No solo pedimos justicia por Eugenia, también pedimos que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo”, expresaron allegados a la joven en la antesala de la manifestación.

Lo que tenés que saber de la marcha