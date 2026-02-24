Mauricio Macri y una frase polémica: “Un pobre hoy vive mejor que un rey hace 100 años”

En un movimiento que sacudió el tablero político, Mauricio Macri rompió su hermetismo mediático. Durante una entrevista concedida al podcast La Fábrica en YouTube, el actual titular del PRO dejó definiciones que combinaron estrategia electoral y reflexiones sobre la riqueza que no tardaron en generar una fuerte controversia.

Consultado sobre su relación con el dinero y el consumo, el exmandatario ensayó una comparación histórica que despertó críticas inmediatas.

"El mundo cambió mucho y avanzó, el pobre de hoy vive mejor que un rey hace 100 años", afirmó Macri, argumentando que el acceso a cloacas, agua corriente, transporte y educación pública —en los lugares donde funcionan— marcan una diferencia estructural con el pasado.

La mirada sobre el consumo y la ambición

Para el expresidente, la insatisfacción social actual responde a una cuestión de percepción. “Los seres humanos siempre corremos atrás de lo que creemos que deberíamos tener, no somos objetivos, siempre creemos que nos corresponde más", señaló.

Estas declaraciones se dan en un marco de alta sensibilidad social y ya dominan la conversación en las plataformas digitales, donde se debate la validez de comparar estándares de bienestar del siglo XXI con el inicio del siglo XX.

Más allá de esa frase qeu generò un fuerte debate, Macri utilizó la entrevista como plataforma de lanzamiento para la cumbre que encabezará el próximo 10 de marzo.

En ese encuentro ante jefes territoriales y legisladores, el mensaje será claro: el PRO irá con candidato propio a las elecciones presidenciales de 2027.

Esta decisión marca un límite en la relación con La Libertad Avanza, buscando recuperar la identidad del "partido amarillo" de cara a la renovación parlamentaria y el futuro ejecutivo.

