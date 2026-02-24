Persecución cinematográfica en City Bell: una patrulla y una moto terminaron dentro de un zanjón

Una persecución policial en la localidad de City Bell terminó con un desenlace inusual cuando tanto el móvil policial como los sospechosos cayeron al interior de un zanjón.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 16 y 461, luego de que dos hombres a bordo de una motocicleta intentaran evadir un control preventivo.

Según informaron fuentes oficiales de La Plata, el incidente se inició durante las recorridas de rutina que realizaba el Comando de Patrulla.

Los efectivos advirtieron una maniobra imprudente por parte de una motocicleta ocupada por dos masculinos, lo que puso en riesgo la integridad del móvil.

Al intentar identificarlos, los motociclistas hicieron caso omiso a las sirenas y balizas, iniciando una fuga a alta velocidad.

Operativo cerrojo y caída en City Bell

El seguimiento se extendió por un trazado que incluyó la calle 16, 462, el Camino General Belgrano y la calle 15 hasta 460. Ante la negativa de los sujetos de detener su marcha, se solicitó el apoyo del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 10ª (City Bell) (mencionada originalmente como 12ª, aunque la jurisdicción de la zona corresponde a la 10ª) para realizar un operativo cerrojo.

En la intersección de 460 y 16, la motocicleta perdió el control y se precipitó dentro de un zanjón. Debido a la inercia del seguimiento y las maniobras para evitar la fuga, el patrullero que encabezaba la persecución también terminó dentro de la fosa de drenaje.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, los vehículos no presentaron daños de gravedad extrema que impidieran el operativo de detención.

Detenidos y estado de los efectivos

Los sospechosos, un joven de 17 años y un hombre de 28, fueron aprehendidos de inmediato. Al ser identificados, el personal policial constató que no poseían pedidos de captura activos, aunque carecían de toda la documentación obligatoria para circular.

Por este motivo, además de la resistencia a la autoridad, se labraron actas por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

En cuanto al saldo de salud del incidente: