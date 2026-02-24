Sorpresa en Boca: Edinson Cavani fuera de la lista para el debut por "dosificación de cargas"

Boca Juniors se vio sacudido tras conocerse la lista de convocados para el estreno en la Copa Argentina. La ausencia más notable es la de Edinson Cavani, quien no formará parte de la delegación que viajará a la provincia de Salta para el duelo ante Gimnasia de Chivilcoy este martes.

A diferencia de ocasiones previas, donde las alarmas se encendían por problemas físicos, esta vez la decisión responde exclusivamente a una planificación estratégica.

Según se informó, el "Matador" permanecerá en Buenos Aires con el fin de realizar un descanso y dosificación de cargas.

La necesidad de preservar al "Matador"

El cuerpo técnico liderado por Claudio Sifón Úbeda prioriza cuidar el estado físico del atacante de 39 años. Los motivos de esta decisión se basan en: