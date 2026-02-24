La AFA niega deudas fiscales y suspende el fútbol argentino en protesta por la embestida judicial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se declaró en estado de alerta y movilización institucional tras conocerse una decisión judicial que convoca a sus máximas autoridades a prestar declaración indagatoria.

En un comunicado oficial emitido este 20 de febrero de 2026, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia desmintió categóricamente las acusaciones de evasión fiscal presentadas por la agencia ARCA.

Según la AFA, la denuncia carece de sustento jurídico ya que las obligaciones fiscales citadas fueron canceladas de manera voluntaria antes de su vencimiento.

La institución remarcó que los compromisos "nunca llegaron a estar vencidos ni exigibles" y que incluso parte de lo reclamado por la justicia ni siquiera puede ser cobrado legalmente todavía.

Paro total: Sin fútbol en marzo

Como respuesta directa a lo que consideran una "acusación injustificada y prematura", el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional tomó una medida drástica que paralizará la actividad en todo el país.

Suspensión de la Fecha 9 : No habrá partidos de la Liga Profesional entre el 5 y el 8 de marzo .

Alcance nacional : La medida rinde para el resto de las categorías del fútbol argentino, desde el ascenso hasta las ligas del interior.

Unanimidad dirigencial: La decisión fue avalada por la totalidad de los directivos en señal de protesta y defensa de la institucionalidad.

El conflicto se encuentra actualmente en una etapa de resolución en la Cámara de Apelaciones, luego de que la AFA presentara los descargos formales ante el tribunal interviniente.

Esta situación escala en un clima de extrema tensión entre la dirigencia del fútbol y sectores políticos y judiciales que han sido blanco de críticas por parte de Tapia en las últimas semanas.

La entidad insiste en que la maniobra judicial busca golpear la imagen de la gestión actual, mientras que desde los sectores denunciantes se aguarda el avance de las indagatorias para determinar la trazabilidad de los fondos y el cumplimiento de las cargas impositivas.

