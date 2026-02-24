Bombazo en River: Gallardo anunció que se va y el jueves será su último partido | VIDEO

La noticia que el mundo riverplatense se negaba a escuchar finalmente llegó. Marcelo Gallardo le pondrá punto final a su segundo ciclo como director técnico de River Plate.

El anuncio, cargado de una profunda carga emocional pero marcado por la frialdad de los números recientes, se produjo tras la práctica matutina en el River Camp, apenas horas después de una dura derrota ante Vélez Sarsfield que terminó por precipitar el desenlace.

El "Muñeco", de 50 años, utilizó los canales oficiales de la institución para dirigirse directamente al socio y al simpatizante. "Anunciar que el jueves será mi último partido", sentenció el ídolo con la voz entrecortada, confirmando que el encuentro ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura marcará el cierre de su etapa en el banco de suplentes de Núñez.

Un ciclo marcado por la irregularidad y el desgaste

A diferencia de su primer y glorioso paso por el club, esta segunda etapa no logró consolidar un funcionamiento ni alcanzar los objetivos trazados.

El rendimiento del equipo en el actual certamen local fue el detonante: River acumula tres derrotas consecutivas, siendo la última ante el "Fortín" un punto de inflexión donde el conjunto de Liniers fue ampliamente superior, especialmente en la primera mitad.

La estadística es implacable y explica, en parte, el agotamiento del proyecto: River sufrió 13 tropiezos en los últimos 20 partidos.

Esta fragilidad futbolística contrastó con la expectativa generada tras su regreso, obligando a Gallardo a tomar una decisión dolorosa pero, según sus palabras, necesaria.

El entrenador reconoció que las cosas "no salieron como proyectamos que salgan", asumiendo la responsabilidad del presente deportivo.

Pese al presente esquivo, la gratitud del hincha permanece intacta. Gallardo eligió despedirse en el Estadio Monumental, el escenario de sus mayores gestas.

El partido ante Banfield, programado para este jueves a las 19:30, dejará de ser un simple compromiso por los tres puntos para convertirse en un homenaje en vida al máximo referente moderno de la institución.

"Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este", expresó el DT en su mensaje grabado, vistiendo la indumentaria oficial.

La dirigencia de River, que acompañó el proceso, ahora deberá enfrentar el desafío mayúsculo de buscar un sucesor que pueda gestionar el vacío que deja el hombre que redefinió la historia contemporánea de la banda roja.