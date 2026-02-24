De las canchas a la casa más famosa: Brian Sarmiento debutó en Gran Hermano con polémica

El carismático y siempre polémico Brian Sarmiento ha sumado un nuevo capítulo a su ecléctica carrera. Tras un paso por las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata y una breve experiencia en Defensores de Cambaceres, el deportista se alejó de las canchas para ingresar a Gran Hermano: Generación Dorada.

Su entrada no pasó inadvertida: fue recibido por Emanuel Di Gioia, quien lo reconoció al instante. Con un perfil que promete ser uno de los más conflictivos de la edición, Sarmiento ya marcó territorio desde su video de presentación.

"La gente no está preparada para la verdad"

En su clip introductorio, Sarmiento repasó su trayectoria y definió su rol actual fuera del campo de juego.

"Soy exfutbolista, pero se puede decir que ahora soy empresario con los jugadores", afirmó, haciendo hincapié en su formación en el Pincha a los 14 años y su paso por ligas de Europa, Brasil, Perú y México.

Sin embargo, lo que más resonó en la audiencia fue su advertencia sobre su personalidad: "Soy una persona transparente, muy sincera. A veces cae mal. La gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara".

No es la primera vez que el exvolante se expone al ojo público en un formato de no ficción. En 2023, fue una de las figuras del Bailando por un Sueño, donde sorprendió al jurado con sus coreografías y carisma.

No obstante, su vida personal también ha estado marcada por denuncias mediáticas y judiciales. Sarmiento arrastra antecedentes por conflictos vinculados al incumplimiento de la cuota alimentaria de sus hijos, un tema que seguramente saldrá a la luz durante su convivencia en la casa.

LO QUE TENÉS QUE SABER



* Origen: Surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata.

* Carrera: Jugó en Europa, Brasil, México y tuvo un paso por Cambaceres.

* Perfil: Se presenta como empresario de jugadores y participante "frontal".

* Antecedentes: Participó en el Bailando 2023 y enfrenta denuncias por alimentos