La Plata | Lanzan un nuevo título técnico para adultos con salida laboral inmediata

La Dirección de Educación Técnica de la Provincia de Buenos Aires confirmó la puesta en marcha del nuevo Ciclo Técnico Profesional (CTP), una modalidad inédita diseñada para mayores de 18 años que ya poseen título secundario pero desean obtener una habilitación profesional. En esta etapa inicial, La Plata contará con una sede clave en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°3, ubicada en Los Hornos.

El programa resuelve una deuda histórica del sistema educativo bonaerense: la imposibilidad de que un egresado de bachillerato común pudiera ingresar luego a la educación técnica sin duplicar materias obligatorias. Según explicó Ricardo de Gisi, director provincial del área, la propuesta permite cursar únicamente las materias específicas del campo técnico, reconociendo la formación general previa del alumno.

Una oportunidad para trabajadores de la construcción

El enfoque principal del CTP está puesto en quienes ya se desempeñan en el rubro pero carecen de la firma autorizada. "Hay personas que aprendieron el oficio en la práctica, pero no pueden firmar planos ni supervisar obras", señaló De Gisi. Con esta titulación, los egresados estarán facultados para proyectar, dirigir y administrar procesos constructivos de manera autónoma.

En Los Hornos, la demanda ya superó las expectativas. El director de la EEST N°3, Mario Coronel, detalló que ya cuentan con 22 inscritos en proceso y que el cupo por comisión es de 25 alumnos. La gran aceptación de la propuesta en la región evidencia la necesidad de trayectorias educativas más flexibles y adaptadas al mundo del trabajo actual.

Aunque el ciclo inicia con la especialidad de Maestro Mayor de Obras, el gobierno bonaerense ya trabaja en los planes de estudio para incorporar en el futuro las tecnicaturas en Electricidad, Electromecánica, Naval, Aeronáutica y Aviónica. Estas ramas son consideradas estratégicas por su alta demanda y capacidad de generar empleo independiente.

Además de la sede platense, el programa se extenderá a otros distritos del Conurbano y el interior provincial, incluyendo Lomas de Zamora, Quilmes, Vicente López, Tres de Febrero, Moreno, Zárate, Bragado, Mar del Plata y Tandil. El inicio de clases está previsto para el mes de abril, sujeto a la finalización de los concursos docentes.