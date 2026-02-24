En medio de la crisis futbolistica: el obsceno contraste de los jugadores de Boca que indigna a los hinchas VIDEO

El presente de Boca Juniors es, cuanto menos, alarmante. El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa una racha que roza lo insostenible: noveno en el Grupo A, fuera de la zona de playoffs y con apenas un puñado de puntos rescatados en los últimos cinco partidos (empates ante Racing y Platense, y caídas frente a Estudiantes y Vélez).

Con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina —torneo que el club no juega hace dos años—, la falta de una idea de juego y las constantes lesiones parecen no tener fin.

Sin embargo, para los protagonistas, la crisis parece ser solo un ruido de fondo que no interfiere con su bienestar.

Un video publicado por Nino, el estilista de confianza del plantel, desató un escándalo en redes sociales al mostrar la intimidad de las casas de los jugadores mientras les cortaba el cabello a domicilio.

El reel de Instagram documentó el servicio a figuras como Kevin Zenón, Juan Barinaga y Ezequiel “Changuito” Zeballos. Pero lo que el peluquero intentó vender como un contenido aspiracional, el hincha lo recibió como una bofetada.

El video transparentó un estilo de vida de "country", con casas lujosas, piletas de revista y autos de alta gama que contrastan violentamente con el rendimiento deportivo.

"Mirá la vida que llevan Barinaga y Janson, y después parecen jugadores del Ascenso", disparó un usuario en X (antes Twitter), en un mensaje que alcanzó miles de interacciones.

La crítica no es solo al lujo, sino a la desconexión: mientras el socio sufre la sequía de goles, los jugadores parecen más preocupados por usar el celular mientras el estilista trabaja en sus mansiones.

El "Efecto Nino": una exposición inoportuna

La exposición de estas ventajas que les otorga el fútbol llega en el peor momento posible. En Boca, los privilegios se perdonan solo con goles, y hoy lo que sobra es "sequía".

Exhibición inoportuna : Mostrar mansiones y piletas mientras se está noveno en la tabla es una provocación al hincha que paga su cuota.

Falta de profesionalismo percibida : El uso del celular durante el corte de pelo fue interpretado por muchos como una muestra de la falta de concentración general del plantel.

Desprecio por el momento institucional: La dirigencia y el cuerpo técnico intentan "apagar incendios" mientras los jugadores abren las puertas de sus countries para el show de las redes sociales.

Lo que tenés que saber de la crisis: Racha negativa : Boca solo sumó 2 de los últimos 15 puntos en juego.

Copa Libertadores : El debut es en pocas semanas y el equipo no encuentra el rumbo.

Malestar social: La frase "Hay que putearlos más" se volvió tendencia tras el video del peluquero.

El plantel de Boca debería estar mirando el ejemplo de sus propios hinchas, que exigen un compromiso acorde al salario y las comodidades que perciben.

Mientras Claudio Úbeda intenta armar un rompecabezas con piezas que no encajan, los jugadores se muestran en una realidad paralela de confort y despreocupación.

El fútbol da revanchas, pero el perdón en la Ribera no se compra con un buen corte de pelo, sino transpirando la camiseta en el barro. Hoy, los jugadores de Boca parecen vivir en una burbuja de cristal que, tarde o temprano, la realidad del domingo va a terminar rompiendo.