Fiel a la furia: encontró a su mujer con un amante y los echó desnudos a la calle

Extrema tensión se vivió en las últimas horas en la ciudad de La Plata, cuando un vecino regresó a su domicilio de manera inesperada y se encontró con una escena que desató un escándalo de proporciones públicas.

Según las primeras informaciones, el hombre habría hallado a su esposa junto a un tercero dentro de la propiedad familiar. Lejos de una mediación, el propietario sacó a empujones, forzando a ambos a salir a la vía pública con lo poco que tenían puesto en ese momento.