Policiales | 24 Feb

ESCÁNDALO EN LA PLATA

Fiel a la furia: encontró a su mujer con un amante y los echó desnudos a la calle

11:20 |El violento episodio ocurrió en una vivienda de la zona de La Plata. El hombre, tras descubrir la infidelidad, obligó a la pareja a abandonar el domicilio de forma inmediata, generando conmoción entre los vecinos del barrio.

Extrema tensión se vivió en las últimas horas en la ciudad de La Plata, cuando un vecino regresó a su domicilio de manera inesperada y se encontró con una escena que desató un escándalo de proporciones públicas.

Según las primeras informaciones, el hombre habría hallado a su esposa junto a un tercero dentro de la propiedad familiar. Lejos de una mediación, el propietario sacó a empujones, forzando a ambos a salir a la vía pública con lo poco que tenían puesto en ese momento.

