Policiales | 24 Feb
ESCÁNDALO EN LA PLATA
Fiel a la furia: encontró a su mujer con un amante y los echó desnudos a la calle
11:20 |El violento episodio ocurrió en una vivienda de la zona de La Plata. El hombre, tras descubrir la infidelidad, obligó a la pareja a abandonar el domicilio de forma inmediata, generando conmoción entre los vecinos del barrio.
TAGS: LA PLATA, VECINOS, POLICíA BONAERENSE, INFIDELIDAD, CALLE, PELEA DE PAREJA
Extrema tensión se vivió en las últimas horas en la ciudad de La Plata, cuando un vecino regresó a su domicilio de manera inesperada y se encontró con una escena que desató un escándalo de proporciones públicas.
Según las primeras informaciones, el hombre habría hallado a su esposa junto a un tercero dentro de la propiedad familiar. Lejos de una mediación, el propietario sacó a empujones, forzando a ambos a salir a la vía pública con lo poco que tenían puesto en ese momento.
Encontró a su mujer con un amante y los echó desnudos a la calle pic.twitter.com/0voIhMJFmX— Primera Página (@PrimeraPaginaOK) February 24, 2026