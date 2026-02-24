Crueldad sin límites: detuvieron a un hombre que dejó agonizar a su perra fracturada en La Plata

En las últimas horas, un hombre fue detenido en la zona de La Unión tras un operativo conjunto entre la Subcomisaría de La Unión y la Fiscalía 17, a cargo de Eugenia Di Lorenzo.

La causa se inició gracias a la denuncia y el seguimiento de la organización Rescatistas La Plata, quienes alertaron sobre el estado crítico de una perra dentro de una vivienda.

Según detallaron las proteccionistas, la perra había sido atropellada hace casi una semana. Lejos de asistirla, su dueño la mantuvo encerrada con una fractura expuesta que derivó en un avanzado cuadro de infección.

Al momento del rescate, el animal presentaba un cuadro de desnutrición y un estado general sumamente delicado debido a la falta total de atención veterinaria.

En el mismo domicilio, los efectivos rescataron a dos gatitos que se encontraban solos; su madre habría muerto atropellada hace un mes aproximadamente. Todos los animales fueron trasladados de urgencia para recibir evaluación y tratamiento médico.

Situación judicial y pedido de auxilio

El propietario de los animales fue trasladado a la dependencia policial y este martes enfrentó la indagatoria por el delito de maltrato animal. Mientras la justicia avanza, la urgencia se traslada a las cuentas de los rescatistas.

La organización atraviesa un mes crítico por la acumulación de casos y deudas veterinarias. Por este motivo, lanzaron un pedido de colaboración a la comunidad:

Donaciones económicas: Se pueden realizar transferencias al alias Rescatistaslp.mz (cuenta a nombre de Zitta Macarena).

Hogares de tránsito: Ante la falta de espacio físico, solicitan vecinos que puedan alojar temporalmente a los animales recuperados. "Sin tránsito es imposible seguir con esta tarea", advirtieron.