El Albert Thomas amaneció bajo agua: grave denuncia por el estado del edificio a días del inicio de clases

La comunidad educativa del Colegio Albert Thomas de La Plata manifestó su profunda preocupación tras las intensas precipitaciones que azotaron a la región en las últimas horas.

El histórico edificio de avenida 1 amaneció con gran parte de sus instalaciones anegadas, exponiendo una vez más los problemas de infraestructura que padece la institución.

El ingreso del agua se produjo principalmente por el deterioro de las cubiertas y la saturación de las bocas de tormenta, las cuales no dieron abasto ante el volumen de lluvia.

Sin embargo, lo que más alarmó a los trabajadores fueron los chorros de agua que caían directamente desde los spots de luz en los techos, lo que representa un riesgo inminente de cortocircuito.

“Llueve más adentro que afuera”, denunció un docente en uno de los registros fílmicos realizados esta mañana mientras el personal intentaba escurrir las salas inundadas.

Un comienzo de clases en duda

La situación ocurre en un momento crítico, ya que el personal auxiliar y docente se encuentra en pleno Período de Intensificación de Enseñanza. El objetivo actual es trabajar a contrarreloj para drenar el agua y garantizar que los alumnos puedan continuar con sus actividades sin riesgos para su integridad física.