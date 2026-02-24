Política | 24 Feb
El Albert Thomas amaneció bajo agua: grave denuncia por el estado del edificio a días del inicio de clases
12:00 |El colegio industrial de avenida 1 entre 57 y 58 sufrió anegaciones totales en diversos sectores debido a fallas estructurales en los techos. Docentes y auxiliares trabajan de urgencia para intentar salvar el periodo de intensificación.
La comunidad educativa del Colegio Albert Thomas de La Plata manifestó su profunda preocupación tras las intensas precipitaciones que azotaron a la región en las últimas horas.
El histórico edificio de avenida 1 amaneció con gran parte de sus instalaciones anegadas, exponiendo una vez más los problemas de infraestructura que padece la institución.
El ingreso del agua se produjo principalmente por el deterioro de las cubiertas y la saturación de las bocas de tormenta, las cuales no dieron abasto ante el volumen de lluvia.
Sin embargo, lo que más alarmó a los trabajadores fueron los chorros de agua que caían directamente desde los spots de luz en los techos, lo que representa un riesgo inminente de cortocircuito.
“Llueve más adentro que afuera”, denunció un docente en uno de los registros fílmicos realizados esta mañana mientras el personal intentaba escurrir las salas inundadas.
Un comienzo de clases en duda
La situación ocurre en un momento crítico, ya que el personal auxiliar y docente se encuentra en pleno Período de Intensificación de Enseñanza. El objetivo actual es trabajar a contrarreloj para drenar el agua y garantizar que los alumnos puedan continuar con sus actividades sin riesgos para su integridad física.
Lo que tenés que saber:
-
Ubicación: Avenida 1 entre 57 y 58, La Plata.
-
Causa: Fallas en techos y saturación de drenajes.
-
Riesgo: Agua filtrando por instalaciones eléctricas (spots de luz).
-
Reclamo: Piden respuestas urgentes a las autoridades antes del inicio oficial del ciclo lectivo.