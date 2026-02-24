Gimnasia de Chivilcoy hace historia: debuta hoy ante Boca en una noche que será histórica

La ciudad de Chivilcoy vive horas de máxima efervescencia. Este martes, desde las 21:15, el Estadio Padre Martearena de Salta será el escenario de un choque David contra Goliat:

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy frente a Boca Juniors, por los 32avos de Final de la Copa Argentina. Fundado hace 109 años (1916), el conjunto albiverde es el máximo ganador de su liga local con 39 títulos.

Sin embargo, su época dorada comenzó recientemente, consolidándose como el miembro número 331 en participar de la era moderna del certamen federal.

El camino a la gloria: Del Regional al Federal A

El ascenso meteórico de Gimnasia es el motor de esta ilusión. El 9 de febrero de 2025, el equipo logró un hito inédito al ascender al Torneo Federal A tras vencer 2-1 a Deportivo Graneros de Tucumán.

Los goles de Germán Sosa y Marcos Salvaggio en San Francisco sellaron el pasaporte a la tercera categoría del fútbol argentino.

En su primera temporada en el Federal A, el "Lobo" no fue un simple espectador:

Liderazgo : Terminó primero en su grupo de la ronda inicial.

Consolidación : Finalizó en la tercera posición de la segunda fase.

Premio mayor: Esa ubicación le aseguró su clasificación como el único debutante de la actual edición de la Copa Argentina.

Historias de vida y protagonistas

El plantel combina la ambición deportiva con historias de fuerte compromiso social. Alejandro Guglielmo, mediocampista del equipo, es además coordinador de Scholas Argentina (organización impulsada por el Papa Francisco), donde trabaja desde 2022 acompañando a jóvenes en su salud mental y crecimiento deportivo.

Otros nombres a seguir en la noche salteña son: