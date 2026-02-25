Aumento de luz en La Plata y PBA: el Gobierno aprobó nuevas tarifas con subas de hasta el 17%

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó este martes la actualización de los cuadros tarifarios de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. La medida, publicada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, impacta directamente en las facturas de los usuarios de La Plata, el Conurbano y el interior provincial bajo las órbitas de Edelap, EDEA, EDEN y EDES.

El ajuste incorpora los nuevos precios mayoristas de la Secretaría de Energía de la Nación y una reconfiguración del sistema de subsidios. Según el análisis de los nuevos cuadros, un usuario residencial con consumo medio que hoy paga $46.100 pasará a abonar $52.000. En el caso de quienes mantienen subsidios, la factura saltará de $28.500 a $33.300.

Para los usuarios de Edelap, la estructura de aumentos se divide según el tipo de cargo. Mientras que el cargo fijo —aquel que se paga incluso sin consumo— subirá un 2,1% a partir de marzo, el golpe principal estará en el cargo variable, que registrará un incremento cercano al 17%.

En el resto de la provincia, como en las áreas de influencia de EDEA (Costa Atlántica) y cooperativas eléctricas, el esquema es diferente: el cargo fijo subirá un 4,5%, mientras que el variable escalará un 12%.

La resolución también adecua las tarifas al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Debido a demoras operativas en la implementación de este padrón nacional, la Provincia no pudo aplicar el esquema de forma retroactiva a fines de enero, motivo por el cual se autorizó el mencionado cargo de transición.

Desde el OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica) señalaron que los nuevos cuadros deben reflejar fielmente los costos de adquisición, transporte y distribución. Además, desde el 1° de marzo se aplicará una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD) para garantizar la operatividad del servicio hasta la próxima revisión integral.