Alerta en La Plata: solo el 4% de los usuarios utiliza las redes sociales para participación ciudadana

Investigadores del CICEOP de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentaron una radiografía alarmante sobre el vínculo de los habitantes de la capital bonaerense con el ecosistema digital. Pese a la omnipresencia de las pantallas, la investigación liderada por Gustavo Fabián González, José Barbero y Mariela Giorgi confirma que el "empoderamiento ciudadano" a través de redes sociales es casi nulo.

La "apropiación" de las herramientas digitales —entendida como el uso crítico, creativo y de transformación social— está prácticamente ausente. En La Plata, la participación política o social en plataformas se mantiene estancada en un escaso 4%, mientras que el resto de la población se limita a un consumo pasivo e instrumental.

El trabajo de campo, que incluyó encuestas en el partido de La Plata y Brandsen durante 2025, arrojó que la ciudadanía utiliza la tecnología principalmente para "compartir información", "trabajar" o "comunicarse con familiares".

"No se observa una apropiación que permita establecer contrapoderes o equilibrar las condiciones de poder actual", explicaron los autores. Incluso la interacción con líderes políticos sigue mediada por los medios tradicionales, y el uso de redes para el reclamo se limita a la queja individual por servicios o productos de consumo.

La brecha de edad y educación como barreras

El estudio identifica dos factores determinantes para la creación de contenido: el nivel educativo y la edad. Los datos son elocuentes:

23 a 33 años: Es el segmento con mayor producción ( 8% ), impulsado por universitarios.

41 a 54 años: La producción es marginal (entre 0% y 1% ).

Nivel educativo: Personas sin estudios o con primaria completa casi no figuran como productores de contenido.

En localidades más pequeñas como Brandsen, la situación es aún más marcada: la apropiación digital es todavía menor que en el casco urbano platense, lo que enciende alarmas sobre la formación en ciudadanía digital en el interior bonaerense.

El informe también vincula la realidad local con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025. Aunque Argentina ocupa el 6º puesto en la región, el país mostró un retroceso en áreas críticas.

Si bien mejoró en infraestructura, hubo una caída en investigación y formación de nuevos talentos. Para el CICEOP, si no existe una formación de fondo, la IA quedará relegada a un uso operativo, profundizando las asimetrías entre quienes comprenden la tecnología y quienes simplemente la consumen por diseño algorítmico.