Política | 25 Feb
Comunicado de apoyo a Tapia
Gimnasia se adhirió al paro de la AFA y suspendió la novena fecha: "En defensa de la institucionalidad"
11:00 |El club platense publicó un comunicado oficial respaldando la medida de fuerza de la Liga Profesional. Además de la postura política, el "Lobo" confirmó los convocados para el duelo de este miércoles ante Rosario Central, previo al inicio del cese de actividades.
El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata se sumó formalmente este martes por la noche al paro convocado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional.
A través de un comunicado institucional, la dirigencia albiazul informó la postergación de la novena jornada del certamen local, sumándose al reclamo por la autonomía de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Desde la institución mens sana explicaron a sus socios y socias que la adhesión busca proteger el rol social, educativo y cultural que desempeñan los clubes más allá del fútbol profesional.
En el texto, hicieron hincapié en que cualquier debate sobre el futuro del fútbol debe garantizar el debido proceso y la igualdad ante la ley.
"Entendemos que cualquier debate sobre el rumbo del fútbol argentino debe darse con responsabilidad y sin que ello afecte el funcionamiento de las asociaciones civiles", expresaron desde el club.
Lo que tenés que saber
-
La medida: Gimnasia acompaña la suspensión de la Novena Fecha del Torneo.
-
El argumento: Defensa de la institucionalidad y respeto por la autonomía de la AFA.
-
Fútbol confirmado: Antes del paro, el equipo recibirá este miércoles a Rosario Central a las 17:00 hs.
-
Concentración: El plantel ya se encuentra en Estancia Chica tras el entrenamiento matutino.