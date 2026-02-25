Gimnasia se adhirió al paro de la AFA y suspendió la novena fecha: "En defensa de la institucionalidad"

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata se sumó formalmente este martes por la noche al paro convocado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional.

A través de un comunicado institucional, la dirigencia albiazul informó la postergación de la novena jornada del certamen local, sumándose al reclamo por la autonomía de las asociaciones civiles sin fines de lucro.

Desde la institución mens sana explicaron a sus socios y socias que la adhesión busca proteger el rol social, educativo y cultural que desempeñan los clubes más allá del fútbol profesional.

En el texto, hicieron hincapié en que cualquier debate sobre el futuro del fútbol debe garantizar el debido proceso y la igualdad ante la ley.

"Entendemos que cualquier debate sobre el rumbo del fútbol argentino debe darse con responsabilidad y sin que ello afecte el funcionamiento de las asociaciones civiles", expresaron desde el club.

Lo que tenés que saber