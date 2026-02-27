Milei reunió al Gabinete y fijó la agenda legislativa 2026

El presidente Javier Milei encabezó este martes la primera reunión de Gabinete de 2026, en un encuentro estratégico realizado desde las 9 de la mañana en el Salón Eva Perón, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada.

La cumbre se desarrolló en la antesala del discurso que el mandatario brindará el domingo 1 de marzo a las 21 ante la Congreso de la Nación, donde dejará formalmente inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias.

Según se informó oficialmente, el Presidente utilizó el encuentro para repasar el rumbo de la gestión libertaria, poner en valor las recientes victorias legislativas de La Libertad Avanza durante las sesiones extraordinarias y comenzar a ordenar la agenda parlamentaria de este año.

Participación completa del Gabinete y una ausencia justificada

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

También estuvieron presentes todos los ministros nacionales. Desde el Gobierno se difundió una nómina que incluyó a Diego Santilli, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Mariano Cúneo Libarona.

No obstante, la Casa Rosada no brindó precisiones adicionales sobre cambios formales en la estructura del Gabinete, por lo que algunos cargos mencionados no fueron ratificados oficialmente al cierre de esta nota.

La única ausencia confirmada fue la de Patricia Bullrich, quien participó de la sesión preparatoria del Senado, donde se eligieron autoridades de la Cámara alta.

Dos tramos, balance político y metas para el Congreso

Como es habitual en este tipo de encuentros, el Presidente dividió la reunión en dos partes. En la primera, realizó un balance político del camino recorrido por la administración libertaria y analizó los debates que se activan esta semana en el Senado.

En la segunda instancia, Milei repasó los logros de cada ministerio, agradeciendo el trabajo de los funcionarios presentes, en una dinámica coordinada junto a Adorni.

En paralelo, el vocero presidencial había anticipado este lunes que el Gobierno trabaja sobre “50 proyectos de ley”, que serán ordenados según prioridades definidas por el Presidente.