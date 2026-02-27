Gran Hermano Generación Dorada arrasó en su debut y volvió a liderar el prime time

Gran Hermano Generación Dorada volvió este domingo 23 de febrero a la pantalla de Telefe y lo hizo con un debut que confirmó el peso intacto del formato. Tras meses de expectativa y una intensa campaña promocional, el reality abrió oficialmente su edición 2026 con números sólidos de audiencia y un fuerte impacto en redes sociales.

Desde el primer minuto, el programa dejó en claro que apostará a una narrativa de alto voltaje emocional, combinando participantes conocidos con nuevas incorporaciones. La vuelta de Santiago del Moro como conductor volvió a ser uno de los pilares centrales del ciclo, acompañado por una puesta en escena dorada que marcó la identidad visual de esta temporada especial.

La producción del ciclo está a cargo de Kuarzo junto a Banijay Rights, responsables de reforzar el perfil ambicioso de una edición que busca superar los picos alcanzados desde el regreso del programa en 2022.

El arranque oficial desde el estudio de Telefe

El inicio de la gala se desarrolló desde el estudio principal del canal, con tribuna llena y clima de celebración. Del Moro ingresó con el ritual clásico del programa y marcó el tono de la temporada.

“Cuántas caras conocidas, amigos y enemigos. Volvió Gran Hermano”, expresó el conductor en su primer mensaje al aire. El tradicional intercambio con el Big selló el comienzo formal del juego y fue uno de los momentos más comentados del arranque.

La escenografía, con predominio de tonos dorados, reforzó el concepto de “Generación Dorada”, una marca que la producción busca instalar como sinónimo de intensidad, estrategia y exposición total.

Una edición ambiciosa que apuesta al impacto emocional

Gran Hermano Generación Dorada se presenta como la edición más ambiciosa desde su relanzamiento. Según adelantó la producción, el reality incorporará nuevas dinámicas, giros en el juego y sorpresas que se irán revelando en los próximos días.

Uno de los ejes será el cruce entre participantes con trayectoria mediática y perfiles desconocidos, una fórmula que ya demostró alto rendimiento en términos de conversación digital y rating.

El momento más comentado de la noche

Uno de los picos de la gala fue la aparición de Andrea del Boca, que disparó la conversación en redes sociales y consolidó el perfil híbrido del programa, entre figuras reconocidas y nuevas apuestas.

Cuánto midió el debut de Gran Hermano Generación Dorada

En materia de rating, el estreno confirmó el liderazgo absoluto de Telefe en el prime time.

Datos clave de audiencia:

22.30: el canal recibió un piso cercano a 19 puntos de MasterChef Celebrity.

22.34: Gran Hermano marcaba 14,8 puntos frente a 2,5 de El Trece.

22.50: el rating subió a 16,9 puntos .

23.09: alcanzó los 17 puntos , consolidando el liderazgo.

Cierre: 12,2 puntos contra 2,2 de la competencia directa.

Los números ratifican que el formato sigue siendo el principal tanque del canal y uno de los productos más fuertes de la televisión abierta argentina.

Un regreso con ventaja clara en la televisión abierta

El debut de Gran Hermano Generación Dorada dejó en claro que el reality mantiene su capacidad de convocatoria y su dominio en la franja central. La edición 2026 comenzó con una ventaja amplia y con señales claras de continuidad en el liderazgo semanal.

La expectativa ahora está puesta en cómo evolucionará el juego y qué impacto tendrán las nuevas incorporaciones anunciadas por la producción.