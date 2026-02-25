"Tenés que volver a nacer": Dalma y Gianinna Maradona destrozaron a Mauricio Macri

La reaparición mediática de Mauricio Macri en el podcast La Fábrica sigue sumando capítulos de alta tensión. Tras sus polémicas frases sobre la pobreza, el actual titular del PRO apuntó contra la figura de Diego Armando Maradona, recordando los años en los que coincidieron en Boca Juniors.

Macri aseguró que la relación con el ídolo fue un "padecimiento" debido a sus problemas personales:

"El tipo estaba tan mal con sus adicciones que no podía patear ni un penal. La pasé mal porque le tuve que decir que no a ser el DT de Boca porque no estaba en condiciones", sentenció el exmandatario.

La respuesta de Dalma y Gianinna no se hizo esperar, desatando una guerra dialéctica en redes sociales.

Gianinna, sin filtros contra el expresidente

Por su parte, Gianinna Maradona optó por un mensaje más corto pero cargado de agresividad y términos coloquiales. "No sabés leer y fuiste presidente, Mauricio Macri.

Después llamá a mi mamá para pedir perdón", escribió, haciendo alusión a supuestos contactos privados del político con Claudia Villafañe.

La menor de las hermanas cerró su posteo con una frase tajante: "Andate a cag..., tenés que volver a nacer. Vos le tomás la leche al gato... Fin".

El duro descargo de Dalma: "Le duele el apodo"

Dalma Maradona fue la primera en utilizar su cuenta de Instagram para contestar. La actriz vinculó el ensañamiento de Macri con el histórico mote de "Cartonero Báez" que su padre le puso al dirigente en los años 90.

"Me pregunto cuánto puede doler un apodo para que tantos años después, y teniendo en cuenta que la persona no está para defenderse, siga hablando horrible", lanzó la hija mayor de Diego.