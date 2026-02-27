Mario Pergolini habló de su nueva etapa en la TV y marcó distancia de la confrontación

Mario Pergolini volvió a ser noticia por sus definiciones sobre la televisión actual y su propio recorrido profesional. En una entrevista con Jonatan Viale en el programa ¿La ves?, emitido por TN, el histórico conductor tomó distancia del perfil confrontativo que lo convirtió en una de las figuras más influyentes de los años noventa y planteó una idea central: no tiene sentido repetir fórmulas cuando el contexto y la edad son otros.

“No tiene sentido ser a los 60 igual que a los 40”, afirmó Pergolini, en una frase que sintetiza su mirada sobre el paso del tiempo y la evolución personal dentro de los medios. Lejos de la provocación permanente, aseguró que hoy prioriza el intercambio y la conversación profunda con sus invitados.

Una nueva etapa en la televisión

Durante la charla, Pergolini dejó en claro que el cambio de estilo no implica renegar de su pasado. Reconoció que su perfil filoso y confrontativo fue parte de una etapa que disfrutó y que tuvo sentido en su momento.

“Ya no soy así”, admitió, aunque aclaró que conserva cierta ironía y la capacidad de “picantear” cuando lo considera necesario. La diferencia, explicó, está en la intención del programa: hoy busca generar diálogos más reflexivos y menos basados en la incomodidad del entrevistado.

Según el conductor, insistir en el mismo esquema de décadas atrás sería forzado y poco honesto con su presente personal y profesional.

Del conductor provocador al entrevistador que escucha

Pergolini fue contundente al explicar por qué dejó atrás la confrontación como eje central. “Hacer un programa para que el que venga se ponga incómodo ya lo hice”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que cada etapa de la vida exige otra mirada y otro rol frente a cámara. Hoy, dijo, se permite escuchar más, tomarse otros tiempos y correrse del lugar del provocador permanente.

El foco, remarcó, está puesto en la conversación y no en la pelea televisiva, una lógica que dominó buena parte de la pantalla durante años.

“Cada uno tiene que hacer a su edad lo que pueda”

En otro tramo de la entrevista en TN, el ex referente de ciclos icónicos reflexionó sobre el paso del tiempo y la coherencia personal. “Sería ridículo ponerme en el mismo lugar cuando ya no soy ese”, expresó.

Pergolini planteó que intentar sostener un personaje anclado en el pasado no solo resulta artificial, sino que también desconoce el proceso natural de cambio que atraviesa cualquier profesional con trayectoria.

La experiencia acumulada y el momento vital, explicó, influyen directamente en la forma de hacer televisión hoy.

Reinventarse sin perder identidad

Lejos de hablar de una ruptura, Pergolini definió su presente como una adaptación. Su estilo, aseguró, mantiene una mirada crítica y cierta ironía, pero con otro tono y otra profundidad.

Para el conductor, la televisión actual obliga a repensar formatos y liderazgos. Evolucionar, sostuvo, no significa resignar identidad, sino ajustar las formas sin perder coherencia.

Las declaraciones fueron replicadas por distintos medios del espectáculo y reabrieron el debate sobre cómo cambian los roles y los estilos en los medios tradicionales frente a nuevas audiencias y consumos.