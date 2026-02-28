"Etcheverry, capital de las carreras de sortijas": Adorni cruzó a Lucía Iáñez y explotó la legislatura

La Legislatura bonaerense, ya bajo la presidencia de Alejandro Dichiara, puso en marcha este martes un nuevo ciclo de sesiones con una agenda orientada a mejorar la eficiencia técnica y operativa del trabajo parlamentario. La reconfiguración incluyó la reducción de cuatro comisiones y la creación de una específica para la prevención de la ludopatía, uno de los ejes emergentes del debate público.

Sin embargo, el inicio formal de la actividad legislativa quedó rápidamente opacado por un fuerte cruce político que trascendió el recinto. El protagonista fue el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien apuntó contra un sector de La Cámpora tras la presentación de un proyecto de declaración impulsado por el bloque oficialista provincial.

El proyecto que desató la controversia

La polémica se originó cuando el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, solicitó el tratamiento sobre tablas de una iniciativa para declarar a Etcheverry como capital provincial de la carrera de sortijas.

Adorni reaccionó en redes sociales con un mensaje irónico, acompañado por un video del recinto, cuestionando lo que definió como las “prioridades” del kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires. El posteo generó una inmediata respuesta política y escaló en pocas horas.

Quien salió al cruce fue la diputada bonaerense Mayra Mendoza, que le reprochó al funcionario nacional el enfoque del comentario y lo instó a atender problemáticas sociales y económicas del Conurbano. En ese marco, mencionó la situación en La Matanza y compartió información sobre el cierre de un mayorista de limpieza en San Justo, que dejó a 70 familias sin trabajo.

Escalada verbal y nombres propios

El propio Tignanelli profundizó el enfrentamiento con una respuesta directa al jefe de Gabinete. En el intercambio también apareció el nombre de Francisco Adorni, hermano del funcionario nacional y uno de los nuevos integrantes de la Cámara baja bonaerense, lo que sumó un condimento personal al cruce político.

La autora del proyecto, la diputada Lucía Iáñez, alineada políticamente con el intendente platense Julio Alak, también respondió a las críticas. Defendió la iniciativa como un reconocimiento cultural y subrayó que forma parte de un conjunto más amplio de proyectos presentados en la Legislatura.

Según detalló, de los más de 210 proyectos que impulsó, varios tienen carácter simbólico y buscan poner en valor a comunidades y tradiciones locales, especialmente en el partido de La Plata.

Qué propone la iniciativa sobre Etcheverry

El proyecto apunta a reconocer oficialmente a Etcheverry por su histórico vínculo con las carreras de sortijas, una disciplina ecuestre de fuerte arraigo local.

Lo que tenés que saber:

Es una tradición con origen medieval europeo , incorporada luego a la cultura gaucha.

Consiste en que jinetes, tras recorrer unos 100 metros , intenten ensartar una sortija ubicada a 2 o 3 metros de altura.

En Etcheverry, la práctica forma parte de los festejos comunitarios desde hace décadas.

En los considerandos, Iáñez repasó que la localidad comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, impulsada por la llegada del ferrocarril. Fundada en 1910, Etcheverry integra el cordón agrícola platense, se caracteriza por su producción hortícola y mantiene un perfil rural. Actualmente cuenta con cerca de 3.000 habitantes y se ubica a 16 kilómetros del casco urbano platense.