Cae el presunto líder de una banda de "escruchantes" tras operativos en Los Hornos y Olmos

En un operativo cerrojo encabezado por efectivos de la Comisaría 15ª de Olmos, se logró la detención de un hombre acusado de liderar una organización delictiva especializada en la modalidad de "escruche" (robos en viviendas ante la ausencia de sus moradores).

El sujeto es investigado por su participación directa en, al menos, dos hechos de gran relevancia ocurridos el 7 de enero y el 2 de febrero de este año.

Las tareas de inteligencia criminal permitieron identificar dos domicilios clave donde se refugiaba el sospechoso y se acopiaban los elementos sustraídos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en una vivienda de la avenida 66 entre 154 y 155, y en otra propiedad ubicada en 65 entre 151 y 152.

Durante las requisas en los inmuebles, el personal policial logró recuperar objetos que coincidían con las denuncias de las víctimas y que comprometen la situación judicial del detenido. Entre los elementos incautados se destacan:

Tecnología : Una cámara digital marca Sony y auriculares inalámbricos de alta gama.

Vehículo: Una motocicleta de 110 cilindradas, la cual, según las investigaciones y registros fílmicos, habría sido el medio de transporte utilizado por la banda para realizar las tareas de inteligencia y posterior huida de los domicilios asaltados.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la justicia. En el caso interviene la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata y el Juzgado de Garantías Nº 5, quienes instruyen las actuaciones bajo la carátula de robo bajo la modalidad de escruche.