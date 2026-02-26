Zaniratto tras la caída del Lobo: "Nos quedamos con las manos vacías pero rescatamos cosas positivas"

El Bosque fue testigo de un encuentro agridulce para Gimnasia y Esgrima La Plata. En un duelo de alta intensidad, el equipo dirigido por Fernando Zaniratto no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo 2-1 ante Rosario Central.

Tras el pitazo final, el entrenador albiazul brindó sus sensaciones, equilibrando la autocrítica con el respaldo a la idea de juego que intenta plasmar.

"Nos quedamos con las manos vacías pero rescatamos cosas positivas del encuentro", afirmó Zaniratto en conferencia de prensa.

El DT hizo hincapié en que, a diferencia del triunfo obtenido recientemente en Mendoza, en esta ocasión el equipo logró una mayor cuota de posesión de pelota, un ítem clave en su búsqueda de identidad.

Para el técnico mens sana, el resultado no debe empañar el proceso de mejora.

“El fútbol es así; a veces lamentablemente y otras veces se da favorablemente. Hoy hay cosas positivas que se rescatan contra un gran equipo. Buscamos todo el tiempo el funcionamiento”, analizó con calma.

De cara a lo que viene, Zaniratto fue claro sobre los pasos a seguir: "Analizaremos el positivismo de las cosas buenas y de los errores para seguir mejorando en lo que queda de Torneo. Hay que analizarlo bien al partido".

La era Zaniratto en números

Pese a la derrota de esta tarde, el ciclo del actual entrenador arroja un saldo mayoritariamente positivo, manteniendo un alto porcentaje de eficacia desde que asumió el cargo en el Lobo.

Estadística Cifra Partidos dirigidos 17 Victorias 10 Empates 1 Derrotas 6 Goles a favor 21 Goles en contra 14