Debut soñado para el "Cacique": Estudiantes fue muy superior y venció a Newell’s en Rosario

El ciclo de Alexander Medina al frente de Estudiantes de La Plata comenzó con el pie derecho y una imagen de autoridad futbolística. En el Estadio Marcelo Bielsa, el "Pincha" fue amo y señor del encuentro, superando a un Newell’s frágil que nunca encontró respuestas.

Aunque el 2-0 final le quedó corto al trámite, el equipo platense demostró que la intensidad del nuevo entrenador ya empieza a dar frutos.

Durante la primera mitad, se vio a un Medina enérgico, aprovechando cada interrupción para dar indicaciones.

Si bien el marcador no se movió en los primeros 45 minutos, Adolfo Gaich avisó en dos oportunidades, siendo la referencia de área más clara frente al arco defendido por Gabriel Arias.

En el segundo tiempo, Estudiantes tradujo su superioridad en goles. A los 7 minutos, Adolfo Gaich aguantó una pelota clave de espaldas para que Tiago Palacios, tras una doble gambeta, definiera de zurda para el 1-0.

El gol desmoronó el plan de Lucas Bernardi y obligó a una catarata de cambios que no surtieron efecto en el local.

Sobre el cierre del partido, una excelente jugada colectiva que recorrió todo el frente de ataque terminó en los pies de Fabricio Pérez. El juvenil se perfiló y sacó un remate cruzado inatajable para sellar el 2-0 definitivo.

Lo que tenés que saber del partido