LA PLATA | le reventaron la vidriera, sufrió su octavo robo y debe pagar $1.500.000 de arreglo

La inseguridad en el casco urbano de La Plata sumó un nuevo y dramático capítulo. Una comerciante platense, cuya peluquería se ubica en la calle 64 entre 12 y 13, denunció haber sufrido el octavo robo desde la inauguración de su local. El hecho, ocurrido a escasos metros del Parque Saavedra, dejó al descubierto la vulnerabilidad del sector.

Fuentes policiales confirmaron a Primera Página que el ataque se produjo durante la madrugada de este lunes. Los delincuentes utilizaron una modalidad recurrente: destrozaron la vidriera principal para ganar el interior del comercio. Una vez adentro, los sujetos se movieron con total impunidad, revisando cada rincón en busca de elementos de valor.

Los malvivientes lograron sustraer diversas herramientas indispensables para el funcionamiento diario del salón de belleza. Sin embargo, el golpe económico más duro para la víctima no es solo el valor de lo robado, sino el costo de la reparación.

"Solo el arreglo del vidrio dañado supera el millón y medio de pesos", lamentó la damnificada. Según explicó, este gasto deberá ser costeado íntegramente de su bolsillo, en un contexto económico donde mantener un comercio abierto en La Plata se vuelve cada vez más difícil.