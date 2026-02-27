Persecución en La Plata: robó un auto, chocó contra un colectivo y fue detenido

Un violento raid delictivo terminó este martes con un delincuente aprehendido y un fuerte choque en la periferia de la capital bonaerense. El operativo, coordinado por la EPDS La Plata, logró desarticular parte de una banda que minutos antes había cometido un robo bajo la modalidad "en poblado y en banda".

El incidente comenzó en la intersección de calle 90 y 163, donde un grupo de malvivientes sustrajo dos vehículos: un Fiat Mobi blanco y un auto gris oscuro, además de dinero y pertenencias. Tras el alerta al 911, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo que derivó en una persecución a alta velocidad por las calles platenses.

Mientras uno de los rodados logró evadir el cerco policial, el conductor del Fiat Mobi fue cercado por los patrulleros. La huida finalizó abruptamente en calle 66, entre 187 y 189, cuando el sospechoso colisionó contra un colectivo de la línea 506.

Pese a la violencia del impacto, fuentes oficiales confirmaron a Primera Página que no se registraron heridos de gravedad. Tras el choque, el sujeto de 41 años fue reducido de inmediato. En el lugar, la policía científica trabajó para asegurar el perímetro y recolectar pruebas clave para la causa.