Día Mundial del Pistacho: el "oro verde" que conquista las góndolas

Este 26 de febrero, el calendario gastronómico marca el Día Mundial del Pistacho. Conocido como el "oro verde", este fruto seco dejó de ser un producto de nicho para convertirse en el ingrediente estrella de las pizarras de La Plata, CABA y el Conurbano.

Aunque la fecha nació por impulso de la industria en Estados Unidos e Irán, en Argentina cobra especial relevancia. El país no solo es un consumidor creciente, sino que se ha consolidado como un actor clave en la producción regional de alta calidad.

El motor productivo: San Juan lidera el mercado

La provincia de San Juan es el epicentro de este fenómeno. Actualmente, concentra más del 90% de los cultivos nacionales. Con más de 6.000 hectáreas plantadas y una proyección para alcanzar las 10.000, el pistacho argentino ya compite en las ligas mayores.

La industria local no solo abastece el mercado interno, sino que genera millones de dólares en divisas exportando a destinos como Brasil, Estados Unidos, España, Alemania, Italia y Chile.

En Buenos Aires, el pistacho ha transformado la oferta de las heladerías artesanales y panaderías de autor. Lo que antes era un sabor exótico, hoy es el más demandado en formatos de cremas untables, alfajores de autor y snacks plant-based.

Expertos del sector señalan que su valor "premium" y su versatilidad tanto en platos dulces como salados lo mantienen como una tendencia aspiracional que no detiene su marcha en el mercado interno.