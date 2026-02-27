viernes 27 de febrero de 2026 - Edición Nº5449

Política | 26 Feb

DI MARÍA, NACHO, Tomy Etcheverry, el árbitro y la gente

Mirá todos los VIDEOS que dejó el post partido entre Gimnasia y Central en el bosque

Una premisa del periodismo moderno indica que "una imagen dice más que mil palabras". Basados en esa consigna, te ofrecemos muchos videos y poco texto.

TAGS: LA PLATA, GIMNASIA, GELP, CGE, BOSQUE, NACHO FERNÁNDEZ, AFA, ROSARIO CENTRAL, FERNANDO ECHENIQUE, DI MARÍA, TOMY ETCHEVERRY, ZANIRATO.

El de ayer en el bosque platense no fue un partido más. La incandescente presencia de Angelito Di María siempre hace ruido, y esta vez no fue la excepción, aunque el 11 de Central no tiene la culta y se portó re bien con el triperío. Haste le regaló su camiseta a un nene que estaba a los gritos y casi en trance, pidiéndosela.

La fascinante idea de la "AFA tapiada para el choreo" de poner como árbitro en la cancha del Lobo a Fernando Echenique, un confeso hincha de Estudiantes, justo el día que viene el Fideo, el preferido del "Chiqui Chorro", es mucho más que una provocación para los 40 mil triperos que llenaron el estadio Carmelo Zerillo un miércoles a las 5 de la tarde.

