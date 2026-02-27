Mirá todos los VIDEOS que dejó el post partido entre Gimnasia y Central en el bosque

El de ayer en el bosque platense no fue un partido más. La incandescente presencia de Angelito Di María siempre hace ruido, y esta vez no fue la excepción, aunque el 11 de Central no tiene la culta y se portó re bien con el triperío. Haste le regaló su camiseta a un nene que estaba a los gritos y casi en trance, pidiéndosela.

La fascinante idea de la "AFA tapiada para el choreo" de poner como árbitro en la cancha del Lobo a Fernando Echenique, un confeso hincha de Estudiantes, justo el día que viene el Fideo, el preferido del "Chiqui Chorro", es mucho más que una provocación para los 40 mil triperos que llenaron el estadio Carmelo Zerillo un miércoles a las 5 de la tarde.

#CGE #GELP | Desde está cuenta y de parte de todos los Triperos/as felicitamos a @tometcheverry por obtener el ATP 500 de Río de Janeiro haciendo un culto digno de compromiso donde medirá la final y por lo que está hecho. Felicidades. Todo llega llegando al Ranking #51 de #ATP. pic.twitter.com/9lxQO9RLho — Kevin Tomás Nievas. (@Kevintnievas) February 23, 2026

#GELP #CGE Panaro aprovechó y se sacó fotos con algunos hinchas en la previa. pic.twitter.com/SEmapkYizP — Matias Coffe🎙️ (@MatiasCaffe) February 25, 2026

#CGE #GELP QUE NO SE VUELVA A REPETIR 🥲 En la previa vs Rosario Central, los hinchas del Lobo se la vieron venir en el último partido. ¡CUÁNTA RAZÓN TENÍA ESTE SEÑOR TRIPERO! 📽️ https://t.co/8Qc23hQ5nz pic.twitter.com/PSHdCMRJCt — LoboEstá22  GELP (@LoboEsta22) February 25, 2026

#CGE #GELP Es una mano grande como una casa. Nos han cobrado cantidad de manos iguales, incluso más chiquitas. Ni siquiera es polémica. Muy perjudicado Gimnasia. pic.twitter.com/SJpFlWSw6C — Gonzalo O. | #LobOff (@Vom_Wolf) February 25, 2026

#GELP #CGE La gran pegada de Nicolás Barros Schelotto nunca va a dejar de sorprenderme, peligro constante. pic.twitter.com/6ct6DP1itn — Matias Coffe🎙️ (@MatiasCaffe) February 25, 2026

#GELP #CGE NO SE AGUANTAN MAS LOS ARBITROS #echenique mismo arbitro que anuló mal el gol de Merlo en 2025, NO COBRO UN PENAL



contra estudiantes era roja a carrillo

contra Gimnasia (M) era roja a un rival



PARA ECHAR A PANARO O EL PENAL ALDOSIV, VAR



Jugadores y CT HABLEN pic.twitter.com/fafKl8uqg9 — Lucas Mazzuca (@lucasmazzuca) February 26, 2026

#GELP #CGE Nacho Fernández volvió a hacer un gol con la camiseta de Gimnasia tras más de 10 años, la última vez fue frente a Temperley (X2) el 20/10/2025. pic.twitter.com/GUUqSZenxM — Matias Coffe🎙️ (@MatiasCaffe) February 25, 2026

#GELP #CGE "El partido anterior no jugamos tan bien y nos llevamos la victoria, hoy es al revés, el fútbol es así, hay que pensar en el próximo partido. En lo personal creo que bajar un escalón también es para volver a subir, estoy contento".



Alexis Steimbach 🎙️ pic.twitter.com/RR5qJYIBSi — Matias Coffe🎙️ (@MatiasCaffe) February 25, 2026

#GELP #CGE En el vestuario en Mendoza dijimos que jugando así iban a ser más los partidos que íbamos a perder que los que íbamos a ganar, hoy más allá de la amargura jugando así van a ser más los que vamos a ganar que los que vamos a perder"



Nacho Fernández 🎙️ pic.twitter.com/8p6xmjtQuo — Matias Coffe🎙️ (@MatiasCaffe) February 25, 2026