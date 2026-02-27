Marcelo Hugo en España: una gira promocional con sabor a éxito

Marcelo Hugo, el reconocido cantante argentino, se encuentra actualmente en España, realizando una gira promocional que lo llevará por varias ciudades del país, incluyendo Mieres, Asturias y Madrid. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Marcelo Hugo es un referente del canto melódico y cuarteto argentino, conocido por su estilo único que fusiona melodía y cuarteto.

La historia de Marcelo Hugo es una de pasión y dedicación a la música. Comenzó su carrera en el Café Tortoni en 1989, un lugar emblemático de Buenos Aires, y desde entonces no ha parado de trabajar. Ha cantado en lugares como el Teatro San Martín, el Sara F. Highland y el Viejo Almacén, y ha compartido escenario con grandes figuras del tango. Su música es un reflejo de la ciudad que lo vio nacer, con un ritmo y un sentimiento que no se pueden explicar.

La gira de Marcelo Hugo por España es una oportunidad para que los fans españoles disfruten de su música y su presencia en vivo. En cada concierto, Marcelo Hugo ofrece un espectáculo emotivo y apasionado, interpretando clásicos del tango y melodías que han conquistado el corazón de sus fans. Con su voz emotiva y su carisma en el escenario, Marcelo Hugo es un artista que no se puede perder.

Con su estilo único y su pasión por la música, Marcelo Hugo está conquistando el corazón de la audiencia española.