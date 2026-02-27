Calistenia: el método económico que eligen los mayores de 40 en plazas y parques

El paisaje de las plazas en La Plata, Berisso y Ensenada está cambiando. Lo que antes era territorio exclusivo de adolescentes, hoy es el refugio de una generación que busca bienestar sin impacto: los adultos de más de 40 años. La calistenia, una disciplina basada en ejercicios con el propio peso corporal, se consolida como la opción más elegida por su bajo costo y alta efectividad.

Según la Cleveland Clinic, este entrenamiento no solo desarrolla fuerza y flexibilidad, sino que es una herramienta clave para quienes retoman la actividad física tras años de sedentarismo. En ciudades con amplios espacios verdes como las de la Provincia de Buenos Aires, la accesibilidad es total: solo se necesita una barra o el propio suelo.

Un reciente ensayo aleatorizado publicado en Plos One (2025) arrojó datos contundentes para este grupo etario. La combinación de calistenia con ejercicio aeróbico reduce significativamente los niveles de LDL (colesterol malo) y HbA1c (glucemia).

Para los vecinos de la región que buscan controlar el estrés y la presión arterial, esta modalidad ofrece una ventaja comparativa: la fuerza funcional. A diferencia de las máquinas de gimnasio, la calistenia trabaja patrones de movimiento naturales como el empuje, la tracción y la sentadilla.

El entrenador Roberto Martín, referente del sector, sostiene que la progresión es la clave del éxito. "La calistenia se adapta a cualquier nivel físico", explica. El mito de que solo se trabaja el tren superior ha quedado desestimado: las rutinas actuales integran zancadas y ejercicios de zona media (core) que garantizan un desarrollo equilibrado.

En adultos mayores, los beneficios escalan al plano cognitivo. Investigaciones de 2025 demostraron que ocho semanas de práctica grupal mejoran el equilibrio y la capacidad de realizar tareas duales, protegiendo la salud cerebral.

El auge de instalaciones en el Gran Buenos Aires y el interior provincial ha facilitado la socialización. Entrenar al aire libre no solo aprovecha el clima de la región, sino que fomenta comunidades activas donde el intercambio generacional es constante. Sin embargo, los especialistas sugieren buscar asesoría profesional inicial para establecer metas realistas y corregir posturas.