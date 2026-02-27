Golpe a la "Banda del Millón": detuvieron en La Plata al padre de los líderes de la organización

La sombra de la "Banda del Millón", una de las organizaciones delictivas más mediáticas y peligrosas de los últimos tiempos, volvió a proyectarse sobre La Plata.

En un operativo reciente, las fuerzas de seguridad lograron la detención de Hugo David Castillo (47), padre de los dos cabecillas de la banda que actualmente se encuentran tras las rejas.

La organización cobró notoriedad nacional tras protagonizar una serie de robos de alto perfil en el partido de San Isidro, siendo el más recordado el asalto a la reconocida "abuela influencer".

A pesar de que sus líderes, Isaías y Elías Castillo, se encuentran alojados en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata, la banda habría logrado mantener su operatividad en el exterior.

La detención del padre de los líderes refuerza una hipótesis que los investigadores vienen siguiendo de cerca: la estructura de mando no se disolvió con las detenciones originales.

Según trascendió en las últimas horas, la Banda del Millón continúa coordinando golpes y logística a través de los teléfonos celulares autorizados dentro de los penales bonaerenses.

Esta modalidad permitiría a los hermanos Castillo:

Coordinar logística : Instruir a familiares y cómplices externos, como sería el caso de su padre.

Marcar objetivos : Seleccionar víctimas en zonas acomodadas del conurbano norte.

Manejo de fondos: Supervisar la distribución del botín obtenido en los atracos.

Un clan familiar bajo la lupa

La captura de Hugo Castillo en La Plata sugiere que la familia había trasladado parte de su centro de operaciones a la capital provincial para estar cerca del lugar de detención de los hermanos.

El rol del padre sería fundamental para ejecutar las directivas que emanaban desde el pabellón de la Unidad 9.

La justicia investiga ahora si otros integrantes del círculo íntimo de los Castillo participan en la red de encubrimiento y ejecución de los robos que continúan azotando al partido de San Isidro.