Un partido de Serie A terminó en un brutal ataque doméstico en Nápoles

Lo que comenzó como una jornada habitual de fútbol en Italia terminó en un grave hecho de violencia doméstica. Mientras se disputaba el encuentro entre Atalanta y Napoli, correspondiente a la Serie A, una mujer de 35 años apuñaló a su esposo de 40 dentro de su casa, en el barrio de Capodimonte.

El ataque ocurrió cerca del final del primer tiempo, en medio de una discusión que se desató luego de una jugada clave del partido. El árbitro revisó un penal a favor del equipo napolitano mediante el sistema de asistencia arbitral y decidió anularlo, lo que provocó la furia del hombre, que comenzó a gritar e insultar frente al televisor.

De los gritos a la agresión con cuchillo

Según la reconstrucción realizada por medios locales, la mujer escuchó los gritos desde otra parte de la vivienda e interpretó que los insultos estaban dirigidos hacia ella. La situación escaló con rapidez.

De acuerdo a las primeras versiones judiciales, la mujer lo habría amenazado verbalmente antes de iniciar la agresión física. En un primer intento, le arrojó unas tijeras, que no llegaron a herirlo. Luego fue hasta la cocina, tomó un cuchillo y, tras un forcejeo, logró apuñalarlo en el costado izquierdo.

La violencia no se detuvo allí. En la escena se constataron otros objetos cortantes arrojados durante el episodio, uno de los cuales quedó incrustado en una pared del domicilio, lo que da cuenta del nivel de agresividad del ataque.

Intervención policial y estado de salud del herido

Tras un llamado de emergencia, efectivos de los Carabineros de la comisaría local acudieron al lugar y redujeron a la agresora. Durante el procedimiento, los agentes encontraron varios cuchillos, algunos incluso dentro de la cartera de la mujer, un dato que ahora forma parte de la investigación judicial.

El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona. Según confirmaron fuentes oficiales, se encuentra fuera de peligro y permanece internado en observación. La mujer, en tanto, quedó detenida y enfrenta cargos por lesiones agravadas y violencia doméstica.

El fútbol quedó en segundo plano

En lo deportivo, la derrota del equipo napolitano frente al conjunto de Bérgamo lo dejó más lejos de la pelea por el título. Sin embargo, el resultado del partido pasó rápidamente a un segundo plano frente a un episodio que expuso cómo una discusión doméstica, atravesada por la tensión del fútbol, pudo haber terminado en tragedia.