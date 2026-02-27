"Nadie se comunicó conmigo": Eduardo Coudet rompió el silencio sobre el interés de River

La danza de nombres para suceder al ciclo más exitoso en la historia de River Plate tiene a Eduardo Coudet como uno de los protagonistas principales.

Sin embargo, el propio técnico se encargó de poner paños fríos a las especulaciones desde Vitoria, donde atraviesa un proceso de consolidación en la Liga de España.

En la conferencia de prensa previa al duelo entre su equipo y el Levante, el "Chacho" enfrentó la pregunta que domina la agenda deportiva argentina: "¿Te vas a River?".

Su respuesta fue contundente al negar cualquier acercamiento formal con la dirigencia de Núñez.

El orgullo de estar en la lista

A pesar de la desmentida, el DT no ocultó su satisfacción por ser considerado para el puesto. "Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial".

Sobre la situación actual del club argentino, el técnico reflexionó:

"Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos".

"Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River".

"Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero estoy al margen del ruido que se ha formado".

Su presente en el Deportivo Alavés

Coudet desembarcó en el fútbol español en diciembre de 2024 y desde entonces ha mantenido un ritmo de competencia constante al frente del equipo albiazul. Sus números reflejan la paridad de su gestión en una de las ligas más exigentes del mundo: