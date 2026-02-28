Macri quedó en el centro de la polémica tras las duras respuestas de las hijas de Maradona

La controversia se desató tras la difusión de una entrevista en la que Mauricio Macri recordó el período en el que convivió con Diego Maradona durante el segundo ciclo del exfutbolista en Boca Juniors. En ese contexto, el expresidente calificó esa etapa como “traumática” y atribuyó a ciertas actitudes del astro dificultades en su gestión deportiva.

Fragmentos de la entrevista se viralizaron rápidamente en redes sociales, especialmente aquellos en los que Macri mencionaba frases atribuidas a Maradona y repasaba episodios sensibles de su carrera y su vida personal. La repercusión fue inmediata y generó una respuesta pública de sus hijas.

La reacción de Dalma y Gianinna Maradona

Dalma Maradona expresó su desconcierto por el tono de los comentarios y remarcó que su padre, fallecido en noviembre de 2020, ya no puede defenderse. En sus publicaciones, cuestionó que se sigan difundiendo opiniones que considera ofensivas y subrayó que, si bien todos pueden opinar, le resultó llamativo que los dichos provinieran de alguien que ocupó cargos de máxima responsabilidad institucional.

Por su parte, Gianinna Maradona fue aún más directa. Desde su cuenta de Instagram, utilizó una frase popularmente asociada a su padre para descalificar a Macri y pedirle que deje de emitir críticas. Incluso afirmó que Maradona, “desde el cielo”, podría hacerle saber lo que piensa.

Las respuestas se inscriben en una serie de cruces previos entre la familia del Diez y distintas figuras públicas que interpretan o revisitan su legado. Las hijas del ídolo han salido en reiteradas ocasiones a defender su memoria frente a declaraciones que consideran descontextualizadas o despectivas.

El trasfondo: la marca Maradona y una cautelar clave

La polémica mediática se produce en paralelo a un conflicto judicial de alto impacto. Hace menos de dos semanas, los herederos de Diego Maradona difundieron un comunicado para advertir que la Justicia confirmó una medida cautelar central en la causa por presunta administración fraudulenta vinculada a los derechos comerciales del exfutbolista.

Según informaron Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional ratificó la prohibición de innovar y contratar sobre todas las marcas asociadas al nombre, pseudónimos e imagen de Maradona registradas a nombre de Sattvica S.A., tanto en Argentina como en el exterior.

Lo que tenés que saber sobre la cautelar

Prohibición total de realizar actos comerciales, contratos o negociaciones con la marca Maradona.

La restricción alcanza a Matías Edgardo Morla y otros imputados en la causa.

La medida incluye promociones, publicaciones, trámites registrales y cobros de dinero en cualquier país.

También se extiende a las acciones de Sattvica S.A., sociedad que administraba los derechos comerciales del ídolo.

La cautelar fue ordenada inicialmente por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, que notificó al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual para registrar la prohibición sobre todas las variantes comerciales vinculadas al campeón del mundo en México 1986.

Una disputa que trasciende lo deportivo

La causa judicial investiga una presunta defraudación por administración fraudulenta, con Matías Morla acusado como coautor. Según el expediente, Morla presidió Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022 y había sido intimado previamente a transferir los derechos de imagen a los herederos.

Con la difusión del comunicado, la familia Maradona buscó advertir a terceros sobre la vigencia de la cautelar y evitar acuerdos comerciales que puedan quedar alcanzados por la prohibición judicial.

Mientras tanto, el nombre de Diego Maradona vuelve a quedar en el centro de la escena, atravesado por disputas políticas, mediáticas y judiciales que mantienen abierto un conflicto que parece lejos de cerrarse.