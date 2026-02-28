“Voy a estar muy pendiente de lo que pase en el club”: emotivo adiós de Gallardo en un Monumental colmado

River Plate vivió una jornada cargada de nostalgia y gratitud en el Estadio Monumental. Ante más de 90 mil espectadores, Marcelo Gallardo cerró su segunda etapa como entrenador del "Millonario" con un triunfo revitalizante por 3-1 frente a Banfield, cortando una racha negativa de tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

Un triunfo para cerrar el ciclo

El equipo logró imponerse con goles de referentes y nuevas promesas, brindándole una última alegría al DT de 50 años:

Goleadores : Lucas Martínez Quarta , Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas sellaron el marcador.

El desarrollo: Aunque Mauro Méndez había igualado transitoriamente para el "Taladro" al final del primer tiempo, River recuperó el dominio en el complemento.

"Simplemente agradecer" : las palabras del ídolo

Tras el encuentro, Gallardo brindó una conferencia de prensa donde la emoción fue la protagonista. Reconoció que retribuir el afecto de la gente “a veces es muy difícil” y calificó la jornada como “otra noche de amor incondicional”.

En un gesto de cercanía y humor que descontracturó el clima de despedida, el técnico bromeó con su vínculo cotidiano con la institución:

“No me voy a despedir”, afirmó el "Muñeco", recordando que su hijo asiste al colegio del club y que volverá al día siguiente a las instalaciones para retirarlo.

El balance de una era

Aunque este segundo ciclo no alcanzó la magnitud de su primera etapa —donde obtuvo 14 títulos, incluyendo dos Copas Libertadores—, el legado de Gallardo permanece intacto.

El entrenador deseó que el plantel y la dirigencia puedan “volver a ponerse de pie” y aseguró que estará “muy pendiente de lo que pase” durante su tiempo fuera del club.