Caos en el acceso: organizaciones cortan la Autopista Buenos Aires - La Plata contra la reforma laboral

Este viernes, el acceso a la ciudad de La Plata se encuentra colapsado debido a una manifestación social en la rotonda de ingreso a la autopista.

La protesta se realiza en rechazo a la reforma laboral que el Senado de la Nación debatirá durante la jornada y en solidaridad con trabajadores despedidos de la fábrica ATE.

La interrupción del tránsito afecta tanto la entrada como la salida de la ciudad. Según informaron los organizadores, la medida se mantendrá durante toda la mañana, ya que al mediodía tienen previsto movilizarse hacia el Congreso de la Nación, momento en el cual se normalizaría la circulación.

Operativo de tránsito y desvíos

Ante el bloqueo total de la rotonda, la empresa concesionaria AUBASA ha implementado un esquema de desvíos para intentar descomprimir las filas de vehículos que ya presentan demoras significativas desde el Km 48: